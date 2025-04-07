https://ria.ru/20250407/dugin-2009811145.html

Дугин: Европа хочет напрямую воевать с Россией

Дугин: Европа хочет напрямую воевать с Россией - РИА Новости, 07.04.2025

Дугин: Европа хочет напрямую воевать с Россией

Европа делает "самоубийственное движение", когда выражает желание напрямую воевать с Россией, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:51:00+03:00

2025-04-07T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европа делает "самоубийственное движение", когда выражает желание напрямую воевать с Россией, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Американцы с нами воевать больше не хотят, но предоставляют Евросоюзу (возможность - ред.) продолжать этим заниматься... Европа сейчас делает самоубийственное движение: она хочет действительно воевать с нами напрямую. Это серьезней, чем воевать на Украине", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Дугин отметил, что если русский народ победил Наполеона и Гитлера, то война с "полностью разложенным, насыщенным мигрантами" современным Евросоюзом будет длиться не так долго. "С европейцами, я думаю, проблемы большой не будет, несмотря на их технологии... Если они одумаются и предоставят нам решать вопрос с самими украинцами, это их спасет. Если они втянутся в войну, то эта война, военные действия на территории Украины просто не остановятся", - добавил он.

https://ria.ru/20250401/dugin-2008711468.html

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украина, александр дугин, европа, россия, в мире