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Дугин: Европа хочет напрямую воевать с Россией - РИА Новости, 07.04.2025
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14:51 07.04.2025 (обновлено: 16:56 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/dugin-2009811145.html
Дугин: Европа хочет напрямую воевать с Россией
Дугин: Европа хочет напрямую воевать с Россией - РИА Новости, 07.04.2025
Дугин: Европа хочет напрямую воевать с Россией
Европа делает "самоубийственное движение", когда выражает желание напрямую воевать с Россией, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:51:00+03:00
2025-04-07T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европа делает "самоубийственное движение", когда выражает желание напрямую воевать с Россией, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Американцы с нами воевать больше не хотят, но предоставляют Евросоюзу (возможность - ред.) продолжать этим заниматься... Европа сейчас делает самоубийственное движение: она хочет действительно воевать с нами напрямую. Это серьезней, чем воевать на Украине", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Дугин отметил, что если русский народ победил Наполеона и Гитлера, то война с "полностью разложенным, насыщенным мигрантами" современным Евросоюзом будет длиться не так долго. "С европейцами, я думаю, проблемы большой не будет, несмотря на их технологии... Если они одумаются и предоставят нам решать вопрос с самими украинцами, это их спасет. Если они втянутся в войну, то эта война, военные действия на территории Украины просто не остановятся", - добавил он.
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украина, александр дугин, европа, россия, в мире
Украина, Александр Дугин, Европа, Россия, В мире
Дугин: Европа хочет напрямую воевать с Россией

Политолог Дугин: Европе предоставлена возможность воевать с Россией напрямую

© AP Photo / Francesca Ebel Александр Дугин
 Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Francesca Ebel
Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европа делает "самоубийственное движение", когда выражает желание напрямую воевать с Россией, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Американцы с нами воевать больше не хотят, но предоставляют Евросоюзу (возможность - ред.) продолжать этим заниматься... Европа сейчас делает самоубийственное движение: она хочет действительно воевать с нами напрямую. Это серьезней, чем воевать на Украине", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Дугин отметил, что если русский народ победил Наполеона и Гитлера, то война с "полностью разложенным, насыщенным мигрантами" современным Евросоюзом будет длиться не так долго.
"С европейцами, я думаю, проблемы большой не будет, несмотря на их технологии... Если они одумаются и предоставят нам решать вопрос с самими украинцами, это их спасет. Если они втянутся в войну, то эта война, военные действия на территории Украины просто не остановятся", - добавил он.
Философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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