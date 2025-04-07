https://ria.ru/20250407/dtp-2009752830.html

После ночного ДТП на юго-западе Москвы госпитализированы 11 человек

После ночного ДТП на юго-западе Москвы госпитализированы 11 человек - РИА Новости, 07.04.2025

После ночного ДТП на юго-западе Москвы госпитализированы 11 человек

После ДТП с двумя автобусами ночью на юго-западе Москвы были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей, утром семь из них отпустили домой, сообщили... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:17:00+03:00

2025-04-07T10:17:00+03:00

2025-04-07T11:50:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. После ДТП с двумя автобусами ночью на юго-западе Москвы были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей, утром семь из них отпустили домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения.В воскресенье в Мосгортрансе сообщили РИА Новости, что два автобуса столкнулись на улице Грина на юго-западе Москвы"Ночью, в результате ДТП на улице Грина в столичные стационары было госпитализировано 11 человек, в том числе двое детей. По состоянию на утро врачи провели полный комплекс диагностики и оказали необходимую медицинскую помощь семи пациентам. Все они были отпущены домой", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что на текущий момент в стационарах продолжают оставаться четыре пациента, в том числе один ребенок. Врачи продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

https://ria.ru/20250407/altay-2009729928.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия