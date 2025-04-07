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После ночного ДТП на юго-западе Москвы госпитализированы 11 человек - РИА Новости, 07.04.2025
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10:17 07.04.2025 (обновлено: 11:50 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/dtp-2009752830.html
После ночного ДТП на юго-западе Москвы госпитализированы 11 человек
После ночного ДТП на юго-западе Москвы госпитализированы 11 человек - РИА Новости, 07.04.2025
После ночного ДТП на юго-западе Москвы госпитализированы 11 человек
После ДТП с двумя автобусами ночью на юго-западе Москвы были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей, утром семь из них отпустили домой, сообщили... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:17:00+03:00
2025-04-07T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. После ДТП с двумя автобусами ночью на юго-западе Москвы были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей, утром семь из них отпустили домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения.В воскресенье в Мосгортрансе сообщили РИА Новости, что два автобуса столкнулись на улице Грина на юго-западе Москвы"Ночью, в результате ДТП на улице Грина в столичные стационары было госпитализировано 11 человек, в том числе двое детей. По состоянию на утро врачи провели полный комплекс диагностики и оказали необходимую медицинскую помощь семи пациентам. Все они были отпущены домой", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что на текущий момент в стационарах продолжают оставаться четыре пациента, в том числе один ребенок. Врачи продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
https://ria.ru/20250407/altay-2009729928.html
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Москва, Происшествия
После ночного ДТП на юго-западе Москвы госпитализированы 11 человек

После ДТП на юго-западе Москвы госпитализированы 11 человек, включая двоих детей

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием двух автобусов на улице Грина на юго-западе Москвы
Последствия ДТП с участием двух автобусов на улице Грина на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием двух автобусов на улице Грина на юго-западе Москвы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. После ДТП с двумя автобусами ночью на юго-западе Москвы были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей, утром семь из них отпустили домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения.
В воскресенье в Мосгортрансе сообщили РИА Новости, что два автобуса столкнулись на улице Грина на юго-западе Москвы
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"Ночью, в результате ДТП на улице Грина в столичные стационары было госпитализировано 11 человек, в том числе двое детей. По состоянию на утро врачи провели полный комплекс диагностики и оказали необходимую медицинскую помощь семи пациентам. Все они были отпущены домой", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что на текущий момент в стационарах продолжают оставаться четыре пациента, в том числе один ребенок. Врачи продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
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