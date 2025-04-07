https://ria.ru/20250407/dorogi-2009827892.html

В Подмосковье по нацпроекту заменят 250 км дорог, ведущих к медучреждениям

В Подмосковье по нацпроекту заменят 250 км дорог, ведущих к медучреждениям - РИА Новости, 07.04.2025

В Подмосковье по нацпроекту заменят 250 км дорог, ведущих к медучреждениям

Специалисты "Мосавтодора" обновят 250 километров дорог, которые ведут к медицинским учреждениям Московской области, по национальному проекту "Инфраструктура для РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:05:00+03:00

2025-04-07T16:05:00+03:00

2025-04-07T16:05:00+03:00

новости подмосковья

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дороги

мосавтодор

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" обновят 250 километров дорог, которые ведут к медицинским учреждениям Московской области, по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина, каждый год при формировании программы ремонта большое внимание уделяют дорогам у социально значимых мест Подмосковья. "В ходе ремонтного сезона 2025 года дорожники обновят 250 километров покрытия на региональных дорогах, что позволит жителям 36 округов Подмосковья комфортно ездить до больниц, поликлиник, станций скорой помощи и других медицинских учреждений", — приводит слова Сибатулина пресс-служба. Так, в Талдоме отремонтируют улицу Октябрьскую, ведущую к Центральной районной больнице, в Одинцовском округе — дорожное полотно на пути в реабилитационный центр у поселка Новый Городок. В Подольске станет новой дорога, идущая из деревни Северово к детскому реабилитационному центру "Кораблик", а в центре города заменят покрытие на улице Маштакова, которое ведет к Подольской областной больнице. Для комфорта жителей малых населенных пунктов отремонтируют покрытие на дорогах, ведущих к амбулаториям в деревнях Авдеево и Зименки-1 муниципального образования Зарайска, в село Константиновское городского округа Ступино, в деревню Тимонино Волоколамского муниципального округа и других округах. По нацпроекту в этом году покрытие обновят более чем на 160 региональных дорогах к образовательным, спортивным и медицинским учреждениям региона.

https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009796115.html

https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009795985.html

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московская область (подмосковье), дороги, мосавтодор