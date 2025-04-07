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Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству - РИА Новости, 07.04.2025
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07:55 07.04.2025 (обновлено: 11:02 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/domodedovo-2009734117.html
Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству
Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству - РИА Новости, 07.04.2025
Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству
Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T07:55:00+03:00
2025-04-07T11:02:00+03:00
россия
израиль
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", говорится в картотеке арбитражных дел. "О назначении дела к судебному разбирательству", - приводится в карточке дела результат предварительного заседания, прошедшего 4 апреля в закрытом режиме.Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта. На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду". Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации". Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
https://ria.ru/20250221/domodedovo-2000929191.html
https://ria.ru/20250228/domodedovo-2002258478.html
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россия, израиль, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), федеральная антимонопольная служба (фас россии), генеральная прокуратура рф
Россия, Израиль, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Генеральная прокуратура РФ
Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству

Суд 14 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче Домодедово государству

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Домодедово
Здание аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", говорится в картотеке арбитражных дел.
"О назначении дела к судебному разбирательству", - приводится в карточке дела результат предварительного заседания, прошедшего 4 апреля в закрытом режиме.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово"
21 февраля, 22:59
Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта.
На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Источник: суд отложил слушания по иску ГП о передаче Домодедово государству
28 февраля, 16:44
 
РоссияИзраильДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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