Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству
Суд 14 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче Домодедово государству
Здание аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", говорится в картотеке арбитражных дел.
"О назначении дела к судебному разбирательству", - приводится в карточке дела результат предварительного заседания, прошедшего 4 апреля в закрытом режиме.
Суд арестовал сотрудника МВД в аэропорту "Домодедово"
21 февраля, 22:59
Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта.
На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.