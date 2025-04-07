https://ria.ru/20250407/domodedovo-2009734117.html

Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству

Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству - РИА Новости, 07.04.2025

Суд 14 мая рассмотрит иск о передаче Домодедово государству

Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T07:55:00+03:00

2025-04-07T07:55:00+03:00

2025-04-07T11:02:00+03:00

россия

израиль

дмитрий каменщик

домодедово (аэропорт)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895888063_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_8ada41f4e95034285cde6b2849caa97b.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", говорится в картотеке арбитражных дел. "О назначении дела к судебному разбирательству", - приводится в карточке дела результат предварительного заседания, прошедшего 4 апреля в закрытом режиме.Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта. На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду". Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации". Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану, наложив также ряд запретов и обязав ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.

https://ria.ru/20250221/domodedovo-2000929191.html

https://ria.ru/20250228/domodedovo-2002258478.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, израиль, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), федеральная антимонопольная служба (фас россии), генеральная прокуратура рф