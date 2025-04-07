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Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:17 07.04.2025 (обновлено: 21:59 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/dom-2009891953.html
Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР
Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР - РИА Новости, 07.04.2025
Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" привезли гуманитарную помощь в Дом ребенка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:17:00+03:00
2025-04-07T21:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" привезли гуманитарную помощь в Дом ребенка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Военнослужащие группировки "Центр" регулярно оказывают гуманитарную помощь незащищённым слоям населения, а также детским учреждениям в ЛНР."Военнослужащие самарского и чебаркульского соединений собрались вместе, чтобы поприветствовать ребятишек и вручить подарки, которые собрали для них военнослужащие группировки войск "Центр", среди подарков: спортивный инвентарь, стиральные машинки, телевизоры, различные предметы первой необходимости", – сообщил заместитель командующего 2-й гвардейской армии РФ по военно-политической работе полковник Александр Липатов.Вместе с военнослужащими в сборе и передаче гуманитарной помощи участвовала руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
https://ria.ru/20250407/naemniki-2009907091.html
https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html
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россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР

Бойцы "Центра" привезли гуманитарную помощь в Дом ребенка в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы "Центра" в зоне СВО
Бойцы Центра в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Бойцы "Центра" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" привезли гуманитарную помощь в Дом ребенка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие группировки "Центр" регулярно оказывают гуманитарную помощь незащищённым слоям населения, а также детским учреждениям в ЛНР.
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"Военнослужащие самарского и чебаркульского соединений собрались вместе, чтобы поприветствовать ребятишек и вручить подарки, которые собрали для них военнослужащие группировки войск "Центр", среди подарков: спортивный инвентарь, стиральные машинки, телевизоры, различные предметы первой необходимости", – сообщил заместитель командующего 2-й гвардейской армии РФ по военно-политической работе полковник Александр Липатов.
Вместе с военнослужащими в сборе и передаче гуманитарной помощи участвовала руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
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