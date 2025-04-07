https://ria.ru/20250407/dom-2009891953.html
Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР
Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР - РИА Новости, 07.04.2025
Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" привезли гуманитарную помощь в Дом ребенка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:17:00+03:00
2025-04-07T19:17:00+03:00
2025-04-07T21:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11983fcfc6cdc9210049096f04713595.jpg
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" привезли гуманитарную помощь в Дом ребенка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Военнослужащие группировки "Центр" регулярно оказывают гуманитарную помощь незащищённым слоям населения, а также детским учреждениям в ЛНР."Военнослужащие самарского и чебаркульского соединений собрались вместе, чтобы поприветствовать ребятишек и вручить подарки, которые собрали для них военнослужащие группировки войск "Центр", среди подарков: спортивный инвентарь, стиральные машинки, телевизоры, различные предметы первой необходимости", – сообщил заместитель командующего 2-й гвардейской армии РФ по военно-политической работе полковник Александр Липатов.Вместе с военнослужащими в сборе и передаче гуманитарной помощи участвовала руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
https://ria.ru/20250407/naemniki-2009907091.html
https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1484a4f573f115dccd4f16923dbbe0c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР
Бойцы "Центра" привезли гуманитарную помощь в Дом ребенка в ЛНР