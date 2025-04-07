https://ria.ru/20250407/dom-2009891953.html

Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР

Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР - РИА Новости, 07.04.2025

Бойцы "Центра" оказали помощь Дому ребенка в ЛНР

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" привезли гуманитарную помощь в Дом ребенка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:17:00+03:00

2025-04-07T19:17:00+03:00

2025-04-07T21:59:00+03:00

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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" привезли гуманитарную помощь в Дом ребенка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Военнослужащие группировки "Центр" регулярно оказывают гуманитарную помощь незащищённым слоям населения, а также детским учреждениям в ЛНР."Военнослужащие самарского и чебаркульского соединений собрались вместе, чтобы поприветствовать ребятишек и вручить подарки, которые собрали для них военнослужащие группировки войск "Центр", среди подарков: спортивный инвентарь, стиральные машинки, телевизоры, различные предметы первой необходимости", – сообщил заместитель командующего 2-й гвардейской армии РФ по военно-политической работе полковник Александр Липатов.Вместе с военнослужащими в сборе и передаче гуманитарной помощи участвовала руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

https://ria.ru/20250407/naemniki-2009907091.html

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россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика