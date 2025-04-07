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Курс доллара поднялся выше 86 рублей - РИА Новости, 07.04.2025
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10:31 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/dollar-2009755326.html
Курс доллара поднялся выше 86 рублей
Курс доллара поднялся выше 86 рублей - РИА Новости, 07.04.2025
Курс доллара поднялся выше 86 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта, следует из данных торгов. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:31:00+03:00
2025-04-07T10:31:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта, следует из данных торгов. К 10.16 мск курс доллара рос на 94 копейки относительно предыдущего закрытия - до 86,24 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс доллара поднялся выше 86 рублей

Курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта, следует из данных торгов.
К 10.16 мск курс доллара рос на 94 копейки относительно предыдущего закрытия - до 86,24 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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