https://ria.ru/20250407/dollar-2009755326.html

Курс доллара поднялся выше 86 рублей

Курс доллара поднялся выше 86 рублей - РИА Новости, 07.04.2025

Курс доллара поднялся выше 86 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта, следует из данных торгов. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:31:00+03:00

2025-04-07T10:31:00+03:00

2025-04-07T10:31:00+03:00

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта, следует из данных торгов. К 10.16 мск курс доллара рос на 94 копейки относительно предыдущего закрытия - до 86,24 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://ria.ru/20250407/bitkoin-2009750763.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа