https://ria.ru/20250407/dolg-2009727547.html

Россияне стали реже давать в долг родне и друзьям, показало исследование

Россияне стали реже давать в долг родне и друзьям, показало исследование - РИА Новости, 07.04.2025

Россияне стали реже давать в долг родне и друзьям, показало исследование

Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям, а чаще финансово помогать коллегам, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:17:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям, а чаще финансово помогать коллегам, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. "Кому россияне готовы дать денег в долг? Чаще всего одалживают средства родственникам (19%) и друзьям (18%). 8% опрошенных дают в долг коллегам. 46% никому не дают взаймы. Интересно, что сейчас, по сравнению с прошлым годом, стало меньше тех, кто в первую очередь выручает родственников и друзей, и больше тех, кто помогает "перехватить до зарплаты" сослуживцам", - говорится в исследовании. Так, в прошлом году в аналогичном исследовании на вопрос о готовности дать взаймы родственникам утвердительно отвечали 27% респондентов, еще 25% были готовы финансово поддержать друзей, а коллег по работе - лишь 6%. Говоря о конкретных суммах, родственнику готовы одолжить в среднем 19 тысяч рублей, другу - 14,5 тысячи рублей, а коллеге - 8,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом эти суммы немного выросли. Так, согласно прошлогоднему исследованию, родственнику готовы были дать 18 тысяч рублей, другу - 14 тысяч, а коллеге - 8 тысяч рублей. В случае же необходимости занять денег, каждый четвертый (26%) предпочтет обратиться в кредитную организацию. Каждый десятый из опрошенных чаще всего занимает средства у родственников, 4% - у друзей, 1% - у коллег, еще 1% берет кредит или ссуду на работе. Более половины респондентов (55%) не берут денег взаймы. По сравнению с прошлым годом банк в качестве приоритетного кредитора стали называть чаще (доля таких ответов прибавила 6 процентных пунктов). В исследовании, проведенном с 12 марта по 2 апреля текущего года, приняли участие 2500 работающих экономически активных граждан из всех округов РФ.

https://ria.ru/20250320/issledovanie-2006163318.html

https://ria.ru/20250320/restorany-2006107630.html

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