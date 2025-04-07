https://ria.ru/20250407/dokumenty-2009722247.html

Опубликованы новые документы СВР о связях гитлеровцев с Западом в 1945 году

Опубликованы новые документы СВР о связях гитлеровцев с Западом в 1945 году - РИА Новости, 07.04.2025

Опубликованы новые документы СВР о связях гитлеровцев с Западом в 1945 году

Президентская библиотека на своем сайте опубликовала рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России, касающиеся планов руководителей... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T02:44:00+03:00

2025-04-07T02:44:00+03:00

2025-04-07T03:12:00+03:00

ссср

германия

сша

иосиф сталин (джугашвили)

франклин рузвельт

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

кембриджская пятерка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754106626_0:42:403:269_1920x0_80_0_0_5e20de9cbb1300479a160cfe7dc9d236.png

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президентская библиотека на своем сайте опубликовала рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России, касающиеся планов руководителей гитлеровской Германии весной 1945 года установить в нейтральных Ирландии и Швеции контакты с представителями США и Великобритании, чтобы совместно противостоять Советскому Союзу.В понедельник исполняется 80 лет с того дня, как советский лидер Иосиф Сталин в переписке указал президенту США Франклину Рузвельту на недопустимость сепаратных переговоров Запада с Германией за спиной СССР. Как отмечают историки, именно в письме от 7 апреля 1945-го советское руководство дало высокую оценку работы советской разведки. "Что касается моих информаторов, то, уверяю вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле", — писал Сталин Рузвельту. Одной из главных задач советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны была добыча информации о закулисных контактах руководства гитлеровской Германии с Западом на предмет их возможного перемирия.Работа по вскрытию и срыву таких сепаратных переговоров весной 1945 года в Швейцарии легла в основу романа Юлиана Семенова и сценария самого популярного отечественного фильма о разведке "Семнадцать мгновений весны". Главного героя "Семнадцати мгновений…" Штирлица, он же полковник Исаев, на самом деле не существовало, но в реальности были резидентуры советской внешней разведки в разных странах, добывавшие с помощью своих агентов данные о попытке гитлеровских бонз договориться с англо-американцами и тем самым внести раскол в отношения между союзными державами.Попытки нацистов установить неофициальные контакты с представителями Вашингтона и Лондона предпринимались задолго до весны 1945 года, и разведка отслеживала их. Известно о нескольких попытках таких контактов. В последние годы стало известно содержание ряда рассекреченных архивных документов СВР на данную тему. Согласно этим материалам, последнюю попытку договориться с Западом гитлеровцы предприняли в самом конце апреля 1945 года, за считанные дни до падения Берлина. Сейчас обнародована фотокопия проекта докладной записки наркома государственной безопасности СССР Всеволода Меркулова Сталину. В документе, датированном мартом 1945-го, приводились "агентурные сведения, полученные в Вашингтоне, о попытках немцев установить контакт с представителями Англии и США".Как отмечал Меркулов, в феврале 1945 года "заместитель государственного секретаря США Грю под большим секретом информировал английского посла в Вашингтоне лорда Галифакса о том, что американцы перехватили телеграмму германского министра иностранных дел Риббентропа, адресованную германскому посланнику в Дублине, являющуюся, очевидно, копией циркуляра, посланного германским дипломатическим представителям в нейтральных странах".В этой телеграмме Риббентроп поручал посланнику в Дублине "связаться с наиболее видными английскими и американскими представителями и указать им, что Германия в результате наступления Красной Армии находится накануне поражения, и еще раз подчеркнуть, что единственной надеждой для Великобритании и США предотвратить большевизацию Европы является сотрудничество с национал-социалистской партией Германии". Текст этой телеграммы Риббентропа ранее был приведен в сборнике "Очерки истории российской внешней разведки", вышедшем под эгидой СВР. Как писал Меркулов, "Грю заявил, что было бы желательно информировать по этому вопросу советское правительство, чтобы избежать возможных недоразумений". Американский дипломат также попросил Галифакса выяснить точку зрения британского правительства по этому вопросу. "Английское правительство ответило Галифаксу, что англичане перехватили не только эту телеграмму, но и другую, следующую за ней,... в которой германскому посланнику в Дублине предлагается не предпринимать никаких действий по первой телеграмме впредь до получения дальнейших указаний", — написал глава НКГБ СССР.При этом, как сообщал Меркулов, в ответ на предложение США проинформировать о действиях гитлеровского руководства СССР Галифакс сообщил, что этот вопрос рассматривается британским военным кабинетом."Только для сведения английского посольства в Вашингтоне английское министерство иностранных дел сообщило, что английское правительство, вероятно, найдет нецелесообразным информировать советское правительство об этой телеграмме Риббентропа, поскольку содержащиеся в ней указания были отменены, а также из-за опасения расшифровать источника данной информации. Окончательное решение английского правительства по этому вопросу пока еще не известно", — указывал Меркулов. В Лондоне и не подозревали, что их нежелание делиться с Москвой сведениями о планах гитлеровцев было бессмысленным. Дело в том, что в британском криптографическом центре времен Второй мировой войны в Блетчли-парке работал Джон Кэрнкросс, член легендарной "Кембриджской пятерки" — группы агентов советской внешней разведки. Поэтому СССР знал содержание немецких документов, перехватывавшихся англичанами. Сейчас также опубликована и фотокопия подготовленного в марте 1945 года проекта другой докладной записки Меркулова Сталину — о попытках германских представителей установить в Швеции контакт с союзниками СССР. "Германский генеральный консул в Стокгольме Пфлейдерер в доверительной беседе с источником сообщил, что в конце февраля или начале марта германский посланник в Стокгольме получил указание от германского министерства иностранных дел начать "политические переговоры" с союзниками, которые привели бы к заключению мира", — написал Меркулов. Пфлейдерер, как сообщал нарком, заявил о попытках германских дипломатов установить связь с союзниками, чтобы выяснить, на каких условиях может быть заключен мир. "Он (Пфлейдерер — Прим. ред.) заявил при этом, что инициатива переговоров исходит от Гитлера, Гиммлера и Риббентропа. По его мнению, это свидетельствует о том, что в настоящее время даже нацистская верхушка убедилась в безнадежности дальнейшего сопротивления. Однако нацистские руководители все еще надеются, что с ними будут вести переговоры, "чтобы положить конец дальнейшему кровопролитию и разрушениям", — отмечал глава НКГБ

https://ria.ru/20250213/vengriya-1998979665.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html

https://ria.ru/20250110/osvobozhdenie-1993104701.html

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20240909/bolgariya-1971495525.html

ссср

германия

сша

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ссср, германия, сша, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кембриджская пятерка