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Сайт администрации соцобеспечения США столкнулся с сбоями, пишет WP
Сайт администрации соцобеспечения США столкнулся с сбоями, пишет WP - РИА Новости, 07.04.2025
Сайт администрации соцобеспечения США столкнулся с сбоями, пишет WP
Сайт администрации социального обеспечения США в последние недели столкнулся с регулярными сбоями из-за деятельности департамента США по государственной... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:03:00+03:00
2025-04-07T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сайт администрации социального обеспечения США в последние недели столкнулся с регулярными сбоями из-за деятельности департамента США по государственной эффективности (DOGE), сообщает газета Washington Post со ссылкой на сотрудников ведомства. "В последние недели сайт неоднократно выходил из строя со сбоями продолжительностью от 20 минут до суток. Даже когда сайт работает, многие клиенты не могут войти в свои учетные записи или не видят свои данные. У некоторых пользователей система работает медленно, и им приходится совершать повторный вход... По словам сотрудников, сбои вызваны расширением системы проверки на мошенничество, введенной DOGE. Технический персонал не тестировал новое программное обеспечение на большом количестве пользователей, чтобы проверить, смогут ли серверы справиться с нагрузкой", - пишет издание. Отмечается, что антимошенническая система работает в рамках контракта с агентством кредитных рейтингов, которое отслеживает имена, адреса и другую личную информацию для проверки личности клиентов. Усиленные проверки теперь проводятся на более ранних этапах процесса рассмотрения заявлений и охватывают большее количество получателей пособий. Сбои произошли из-за недостаточно мощных серверов и проблем с программным обеспечением. Так, более 7 миллионов пользователей, получающих ежемесячные пособия, в течение двух суток получали сообщение о том, что им на данный момент не положены выплаты. Кроме того, в течение 10 дней система, используемая сотрудниками при выездах к гражданам, трижды выходила из строя и сотрудникам пришлось записывать данные на бумаге. Проблема, вероятно, усугубится после вступления в силу новых правил идентификации заявителей, отмечает газета. Кроме того, администрация социального обеспечения сталкивается с массовыми сокращениями под эгидой DOGE: в ведомстве уже сократили 7 тысяч сотрудников, а в будущем могут уволить половину штата отдела технического обеспечения, отвечающего за сайт. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
https://ria.ru/20250218/ssha-2000027778.html
https://ria.ru/20250331/doge-2008403264.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Сайт администрации соцобеспечения США столкнулся с сбоями, пишет WP
WP: сайт администрации соцобеспечения США столкнулся со сбоями из-за работы DOGE
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Сайт администрации социального обеспечения США в последние недели столкнулся с регулярными сбоями из-за деятельности департамента США по государственной эффективности (DOGE), сообщает газета
Washington Post со ссылкой на сотрудников ведомства.
«
"В последние недели сайт неоднократно выходил из строя со сбоями продолжительностью от 20 минут до суток. Даже когда сайт работает, многие клиенты не могут войти в свои учетные записи или не видят свои данные. У некоторых пользователей система работает медленно, и им приходится совершать повторный вход... По словам сотрудников, сбои вызваны расширением системы проверки на мошенничество, введенной DOGE. Технический персонал не тестировал новое программное обеспечение на большом количестве пользователей, чтобы проверить, смогут ли серверы справиться с нагрузкой", - пишет издание.
Отмечается, что антимошенническая система работает в рамках контракта с агентством кредитных рейтингов, которое отслеживает имена, адреса и другую личную информацию для проверки личности клиентов. Усиленные проверки теперь проводятся на более ранних этапах процесса рассмотрения заявлений и охватывают большее количество получателей пособий. Сбои произошли из-за недостаточно мощных серверов и проблем с программным обеспечением.
Так, более 7 миллионов пользователей, получающих ежемесячные пособия, в течение двух суток получали сообщение о том, что им на данный момент не положены выплаты. Кроме того, в течение 10 дней система, используемая сотрудниками при выездах к гражданам, трижды выходила из строя и сотрудникам пришлось записывать данные на бумаге.
Проблема, вероятно, усугубится после вступления в силу новых правил идентификации заявителей, отмечает газета. Кроме того, администрация социального обеспечения сталкивается с массовыми сокращениями под эгидой DOGE: в ведомстве уже сократили 7 тысяч сотрудников, а в будущем могут уволить половину штата отдела технического обеспечения, отвечающего за сайт.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа
DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".