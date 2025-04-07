Додон заявил о рекордном ухудшении отношений между Молдавией и Россией
Додон: отношения Молдавии с Россией находятся на беспрецедентно низком уровне
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что двусторонние отношения между Кишиневом и Москвой находятся на беспрецедентно низком уровне.
В своем Telegram-канале Додон сообщил, что он обсудил с посолом России в Молдавии Олегом Озеровым текущую ситуацию в стране. "Провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Борисовичем Озеровым. Отметили, что 33 года назад, 6 апреля 1992 года, между Республикой Молдова и Российской Федерацией были установлены дипломатические отношения. Констатировали, что на данный момент двусторонние связи между нашими странами находятся на самом низком уровне", - написал лидер ПСРМ.
Додон выразил сожаление, что президент Майя Санду уже полгода не принимает верительные грамоты от российского посла, назвав это беспрецедентным случаем в новейшей истории страны.
Бывший глава государства выразил уверенность, что "после парламентских выборов Молдавия восстановит стратегическое партнерство с Россией в полной мере".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.-0-