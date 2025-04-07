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Додон заявил о рекордном ухудшении отношений между Молдавией и Россией - РИА Новости, 07.04.2025
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18:29 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/dodon-2009881239.html
Додон заявил о рекордном ухудшении отношений между Молдавией и Россией
Додон заявил о рекордном ухудшении отношений между Молдавией и Россией - РИА Новости, 07.04.2025
Додон заявил о рекордном ухудшении отношений между Молдавией и Россией
Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что двусторонние отношения между Кишиневом и Москвой... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:29:00+03:00
2025-04-07T18:29:00+03:00
россия
молдавия
москва
игорь додон
олег озеров
майя санду
псрм
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что двусторонние отношения между Кишиневом и Москвой находятся на беспрецедентно низком уровне. В своем Telegram-канале Додон сообщил, что он обсудил с посолом России в Молдавии Олегом Озеровым текущую ситуацию в стране. "Провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Борисовичем Озеровым. Отметили, что 33 года назад, 6 апреля 1992 года, между Республикой Молдова и Российской Федерацией были установлены дипломатические отношения. Констатировали, что на данный момент двусторонние связи между нашими странами находятся на самом низком уровне", - написал лидер ПСРМ. Додон выразил сожаление, что президент Майя Санду уже полгода не принимает верительные грамоты от российского посла, назвав это беспрецедентным случаем в новейшей истории страны. Бывший глава государства выразил уверенность, что "после парламентских выборов Молдавия восстановит стратегическое партнерство с Россией в полной мере". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.-0-
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россия, молдавия, москва, игорь додон, олег озеров, майя санду, псрм
Россия, Молдавия, Москва, Игорь Додон, Олег Озеров, Майя Санду, ПСРМ
Додон заявил о рекордном ухудшении отношений между Молдавией и Россией

Додон: отношения Молдавии с Россией находятся на беспрецедентно низком уровне

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что двусторонние отношения между Кишиневом и Москвой находятся на беспрецедентно низком уровне.
В своем Telegram-канале Додон сообщил, что он обсудил с посолом России в Молдавии Олегом Озеровым текущую ситуацию в стране. "Провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Борисовичем Озеровым. Отметили, что 33 года назад, 6 апреля 1992 года, между Республикой Молдова и Российской Федерацией были установлены дипломатические отношения. Констатировали, что на данный момент двусторонние связи между нашими странами находятся на самом низком уровне", - написал лидер ПСРМ.
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Додон выразил сожаление, что президент Майя Санду уже полгода не принимает верительные грамоты от российского посла, назвав это беспрецедентным случаем в новейшей истории страны.
Бывший глава государства выразил уверенность, что "после парламентских выборов Молдавия восстановит стратегическое партнерство с Россией в полной мере".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.-0-
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РоссияМолдавияМоскваИгорь ДодонОлег ОзеровМайя СандуПСРМ
 
 
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