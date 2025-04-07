https://ria.ru/20250407/dnr-2009757458.html
В ДНР оператор беспилотника уничтожил квадрокоптер "Баба-Яга"
В ДНР оператор беспилотника уничтожил квадрокоптер "Баба-Яга" - РИА Новости, 07.04.2025
В ДНР оператор беспилотника уничтожил квадрокоптер "Баба-Яга"
При освобождении населенного пункта Успеновка в ДНР оператор БПЛА, который вел наблюдение за движением штурмовой группы ВС РФ, заметил вражеский квадрокоптер... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:43:00+03:00
2025-04-07T10:43:00+03:00
2025-04-07T10:43:00+03:00
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Успеновка в ДНР оператор БПЛА, который вел наблюдение за движением штурмовой группы ВС РФ, заметил вражеский квадрокоптер "Баба-Яга", уничтожил его тараном, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 506-го мотострелкового полка 27-й дивизии группировки "Центр" Роман Грецких. "Увидели "Бабу Ягу", которая уже зависла над нашими парнями, и по команде командира батальона как бы просто взял на таран и сбил, не допустил сброса, тем самым все ребята остались целы", - рассказал собеседник. По его словам, штурмовая группа, которая непосредственно выполняла задачи, двигалась в темное время суток по Успеновке. За движением группы вели наблюдение и координацию с помощью БПЛА DJI Mavic. Оператор с позывным "Рогоз" во время полета засек вражеский беспилотник по типу "Баба-Яга", зависший над российскими штурмовиками для сброса снарядов. Совместно с командованием было принято решение на уничтожение тараном. "Мавики (DJI Mavic – ред.) максимально стараемся постоянно держать в небе - день и ночь, чтобы не допустить никакого перемещения, проникновения, подвоза или эвакуации противника. Погода, ветер, дождь, туман. Операторам приходится. Количество вылетов - это практически нереально учесть, посчитать, Но их было сотни… тысячи", - добавил военнослужащий. Об освобождении населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении подразделениями группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 4 апреля. Успеновка находится юго-западнее населенного пункта Красноармейск на расстоянии по прямой в 12 км.
https://ria.ru/20250406/artilleristy-2009622166.html
https://ria.ru/20250404/spetsoepartsiya-2009247774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск
В ДНР оператор беспилотника уничтожил квадрокоптер "Баба-Яга"
В ДНР оператор беспилотника тараном уничтожил квадрокоптер "Баба-Яга"
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Успеновка в ДНР оператор БПЛА, который вел наблюдение за движением штурмовой группы ВС РФ, заметил вражеский квадрокоптер "Баба-Яга", уничтожил его тараном, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 506-го мотострелкового полка 27-й дивизии группировки "Центр" Роман Грецких.
"Увидели "Бабу Ягу", которая уже зависла над нашими парнями, и по команде командира батальона как бы просто взял на таран и сбил, не допустил сброса, тем самым все ребята остались целы", - рассказал собеседник.
По его словам, штурмовая группа, которая непосредственно выполняла задачи, двигалась в темное время суток по Успеновке. За движением группы вели наблюдение и координацию с помощью БПЛА DJI Mavic. Оператор с позывным "Рогоз" во время полета засек вражеский беспилотник по типу "Баба-Яга", зависший над российскими штурмовиками для сброса снарядов. Совместно с командованием было принято решение на уничтожение тараном.
"Мавики (DJI Mavic – ред.) максимально стараемся постоянно держать в небе - день и ночь, чтобы не допустить никакого перемещения, проникновения, подвоза или эвакуации противника. Погода, ветер, дождь, туман. Операторам приходится. Количество вылетов - это практически нереально учесть, посчитать, Но их было сотни… тысячи", - добавил военнослужащий.
Об освобождении населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении подразделениями группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 4 апреля. Успеновка находится юго-западнее населенного пункта Красноармейск
на расстоянии по прямой в 12 км.