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Пушилин заявил о дефиците водителей общественного транспорта в ДНР - РИА Новости, 07.04.2025
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10:30 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/dnr-2009754911.html
Пушилин заявил о дефиците водителей общественного транспорта в ДНР
Пушилин заявил о дефиците водителей общественного транспорта в ДНР - РИА Новости, 07.04.2025
Пушилин заявил о дефиците водителей общественного транспорта в ДНР
Дефицит водителей общественного транспорта в ДНР составляет порядка 40%, справится с этим планируют в ближайшее время, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:30:00+03:00
2025-04-07T10:30:00+03:00
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Дефицит водителей общественного транспорта в ДНР составляет порядка 40%, справится с этим планируют в ближайшее время, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Но больше нехватка у нас даже не в самом транспорте, а все же сложность с дефицитом водителей, который составляет порядка 40%. И с этим мы планируем справиться в ближайшее время", - сказал Пушилин в эфире канала "Россия 24". Он добавил, что помимо бесплатного обучения, власти региона смогли изыскать возможности, чтобы повысить заработную плату начинающим водителям до 90 тысяч рублей. "Поэтому здесь и новые автобусы дополнительно будут в этом году, и водителей обучаем. Поэтому делаем перерасчет по маршрутам и, конечно же, это должно в целом улучшить ситуацию с общественным транспортом", - подчеркнул Пушилин.
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общество, донецкая народная республика, денис пушилин
Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин заявил о дефиците водителей общественного транспорта в ДНР

Пушилин: дефицит водителей общественного транспорта в ДНР составляет 40%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Дефицит водителей общественного транспорта в ДНР составляет порядка 40%, справится с этим планируют в ближайшее время, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Но больше нехватка у нас даже не в самом транспорте, а все же сложность с дефицитом водителей, который составляет порядка 40%. И с этим мы планируем справиться в ближайшее время", - сказал Пушилин в эфире канала "Россия 24".
Он добавил, что помимо бесплатного обучения, власти региона смогли изыскать возможности, чтобы повысить заработную плату начинающим водителям до 90 тысяч рублей.
"Поэтому здесь и новые автобусы дополнительно будут в этом году, и водителей обучаем. Поэтому делаем перерасчет по маршрутам и, конечно же, это должно в целом улучшить ситуацию с общественным транспортом", - подчеркнул Пушилин.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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