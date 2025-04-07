https://ria.ru/20250407/dnr-2009730223.html

Более 200 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю

Более 200 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю - РИА Новости, 07.04.2025

Более 200 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю

Свыше 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T06:34:00+03:00

2025-04-07T06:34:00+03:00

2025-04-07T06:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Свыше 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 216 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе массированной атаки украинскими БПЛА в ночь с пятницы на субботу "Купол Донбасса" и средства ПВО министерства обороны подавили и уничтожили 28 вражеских беспилотников. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20250407/tekhnika-2009722825.html

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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)