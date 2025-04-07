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Более 200 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю
Более 200 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю - РИА Новости, 07.04.2025
Более 200 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю
Свыше 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:34:00+03:00
2025-04-07T06:34:00+03:00
2025-04-07T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Свыше 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 216 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе массированной атаки украинскими БПЛА в ночь с пятницы на субботу "Купол Донбасса" и средства ПВО министерства обороны подавили и уничтожили 28 вражеских беспилотников. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20250407/tekhnika-2009722825.html
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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Более 200 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю
ФСБ: более 200 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю