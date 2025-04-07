https://ria.ru/20250407/detsad-2009869748.html

В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детсадов

В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детсадов - РИА Новости, 07.04.2025

В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детсадов

Неизвестные сообщили о "минировании" двух детских садов в Данкове Липецкой области, на месте работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:36:00+03:00

2025-04-07T17:36:00+03:00

2025-04-07T17:36:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 7 апр - РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" двух детских садов в Данкове Липецкой области, на месте работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона. "Два детских сада в Данкове получили анонимные угрозы о минировании. Неизвестные позвонили в д/с №7 и №8. Персонал оперативно сообщил в службу "112". На месте работают экстренные службы", — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области. Ранее мэрия Липецка сообщила о поступлении анонимных сообщений о "минировании" нескольких школ, ТЭЦ и автовокзала в Липецке. Люди были эвакуированы с автовокзала. После проверки информация о "минировании" автовокзала не подтвердилась. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250407/lipetsk-2009795633.html

https://ria.ru/20250327/ria-2007653642.html

данков

липецкая область

липецк

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происшествия, данков, липецкая область, липецк, россия