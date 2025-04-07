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В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детсадов - РИА Новости, 07.04.2025
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17:36 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/detsad-2009869748.html
В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детсадов
В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детсадов - РИА Новости, 07.04.2025
В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детсадов
Неизвестные сообщили о "минировании" двух детских садов в Данкове Липецкой области, на месте работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:36:00+03:00
2025-04-07T17:36:00+03:00
происшествия
данков
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ВОРОНЕЖ, 7 апр - РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" двух детских садов в Данкове Липецкой области, на месте работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона. "Два детских сада в Данкове получили анонимные угрозы о минировании. Неизвестные позвонили в д/с №7 и №8. Персонал оперативно сообщил в службу "112". На месте работают экстренные службы", — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области. Ранее мэрия Липецка сообщила о поступлении анонимных сообщений о "минировании" нескольких школ, ТЭЦ и автовокзала в Липецке. Люди были эвакуированы с автовокзала. После проверки информация о "минировании" автовокзала не подтвердилась. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20250407/lipetsk-2009795633.html
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данков
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липецк
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происшествия, данков, липецкая область, липецк, россия
Происшествия, Данков, Липецкая область, Липецк, Россия
В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детсадов

Неизвестные сообщили о минировании двух детсадов в Данкове Липецкой области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк112
112 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 7 апр - РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" двух детских садов в Данкове Липецкой области, на месте работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона.
"Два детских сада в Данкове получили анонимные угрозы о минировании. Неизвестные позвонили в д/с №7 и №8. Персонал оперативно сообщил в службу "112". На месте работают экстренные службы", — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области.
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Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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ПроисшествияДанковЛипецкая областьЛипецкРоссия
 
 
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