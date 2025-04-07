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В Приморье воспитательница ударила трехлетнего ребенка по губам
В Приморье воспитательница ударила трехлетнего ребенка по губам - РИА Новости, 07.04.2025
В Приморье воспитательница ударила трехлетнего ребенка по губам
Воспитатель детского сада в Приморье ударила трехлетнего ребенка ладонью по губам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:58:00+03:00
2025-04-07T09:58:00+03:00
2025-04-07T10:27:00+03:00
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Воспитатель детского сада в Приморье ударила трехлетнего ребенка ладонью по губам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает прокуратура региона. "Тридцать первого марта 2025 года в детском саду в селе Сальское Дальнереченского муниципального района воспитатель ударила трехлетнего ребенка ладонью по губам. Родители увидели подавленный вид дочери и потребовали в учреждении разобраться в ситуации и просмотреть записи с камер наблюдения. После обращения в органы прокуратуры незамедлительно организована проверка, которая подтвердила опасения родителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением).
https://ria.ru/20241115/burjatija-1983899816.html
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происшествия, россия
В Приморье воспитательница ударила трехлетнего ребенка по губам
В Приморье воспитательница ударила трехлетнюю девочку по губам