https://ria.ru/20250407/delo-2009764441.html
СК возбудил дело об убийстве польскими наемниками жителя Курской области
СК возбудил дело об убийстве польскими наемниками жителя Курской области - РИА Новости, 07.04.2025
СК возбудил дело об убийстве польскими наемниками жителя Курской области
Возбуждено уголовное дело после убийства польскими наемниками мирного жителя курского села Плехово, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:25:00+03:00
2025-04-07T11:25:00+03:00
2025-04-07T11:27:00+03:00
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после убийства польскими наемниками мирного жителя курского села Плехово, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что военные следователи в ходе работы с жителями курского села Плёхово получили информацию от женщины об убийстве ее родственника польскими наемниками, проходящими службу в вооруженных формированиях Украины. По словам женщины, польские наемники обстреливали жилой сектор в селе, в результате чего погиб брат ее супруга."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко.В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подчеркивается, что следователи установят и привлекут к ответственности представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html
https://ria.ru/20250407/vsu-2009752420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело об убийстве польскими наемниками жителя Курской области
СК завел дело об убийстве мирного жителя курского Плехово польскими наемниками