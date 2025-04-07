https://ria.ru/20250407/delo-2009764441.html

СК возбудил дело об убийстве польскими наемниками жителя Курской области

СК возбудил дело об убийстве польскими наемниками жителя Курской области - РИА Новости, 07.04.2025

СК возбудил дело об убийстве польскими наемниками жителя Курской области

Возбуждено уголовное дело после убийства польскими наемниками мирного жителя курского села Плехово, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:25:00+03:00

2025-04-07T11:25:00+03:00

2025-04-07T11:27:00+03:00

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после убийства польскими наемниками мирного жителя курского села Плехово, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что военные следователи в ходе работы с жителями курского села Плёхово получили информацию от женщины об убийстве ее родственника польскими наемниками, проходящими службу в вооруженных формированиях Украины. По словам женщины, польские наемники обстреливали жилой сектор в селе, в результате чего погиб брат ее супруга."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко.В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подчеркивается, что следователи установят и привлекут к ответственности представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению.

https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html

https://ria.ru/20250407/vsu-2009752420.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)