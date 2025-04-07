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В Дагестане более 400 человек тушат природные пожары - РИА Новости, 07.04.2025
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17:22 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/dagestan-2009858763.html
В Дагестане более 400 человек тушат природные пожары
В Дагестане более 400 человек тушат природные пожары - РИА Новости, 07.04.2025
В Дагестане более 400 человек тушат природные пожары
Более 400 человек тушат природные пожары в Левашинском и Акушинском районах Дагестана, в Левашинском районе возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:22:00+03:00
2025-04-07T17:22:00+03:00
происшествия
акушинский район
левашинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Более 400 человек тушат природные пожары в Левашинском и Акушинском районах Дагестана, в Левашинском районе возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Продолжаются работы по ликвидации ландшафтных пожаров в Республике Дагестан… В Левашинском районе спасатели проложили минерализованную полосу более двух километров. К работам привлечено 213 человек. Пожар локализован. В Акушинский район для тушения ландшафтного пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка МЧС России в составе 30 человек и трех единиц техники. В тушении задействовано 210 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняется труднодоступной местностью, удаленностью очагов возгорания. Распространению огня способствует сильная ветровая нагрузка, порывы ветра достигают до 20 метров в секунду. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В пресс-службе администрации Акушинского района сообщили, что "задымление и возгорание леса возле села Аметеркмахи" продолжается второй день. Отмечается, что власти проводят оценку масштабов возгорания и задымления, а также рассматривают комплекс мер по ликвидации пожара и предотвращению его распространения. Центр управления регионом со ссылкой на председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаба Абдулхамидова сообщает, что лесной пожар в Акушинском районе произошел из-за поджога травы. "Если бы рядом был населенный пункт, огонь мог перейти на дома", - приводит ЦУР слова Абдулхамидова.
https://ria.ru/20250402/pozhar-2008926846.html
https://ria.ru/20250406/dagestan-2009686936.html
акушинский район
левашинский район
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60
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Природные пожары в Акушинском районе Дагестана
Природные пожары в Акушинском районе Дагестана
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происшествия, акушинский район, левашинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Акушинский район, Левашинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане более 400 человек тушат природные пожары

МЧС: более 400 человек тушат природные пожары в двух районах Дагестана

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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Более 400 человек тушат природные пожары в Левашинском и Акушинском районах Дагестана, в Левашинском районе возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«
"Продолжаются работы по ликвидации ландшафтных пожаров в Республике Дагестан… В Левашинском районе спасатели проложили минерализованную полосу более двух километров. К работам привлечено 213 человек. Пожар локализован. В Акушинский район для тушения ландшафтного пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка МЧС России в составе 30 человек и трех единиц техники. В тушении задействовано 210 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что тушение осложняется труднодоступной местностью, удаленностью очагов возгорания. Распространению огня способствует сильная ветровая нагрузка, порывы ветра достигают до 20 метров в секунду. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
В пресс-службе администрации Акушинского района сообщили, что "задымление и возгорание леса возле села Аметеркмахи" продолжается второй день. Отмечается, что власти проводят оценку масштабов возгорания и задымления, а также рассматривают комплекс мер по ликвидации пожара и предотвращению его распространения.
Центр управления регионом со ссылкой на председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаба Абдулхамидова сообщает, что лесной пожар в Акушинском районе произошел из-за поджога травы.
«
"Если бы рядом был населенный пункт, огонь мог перейти на дома", - приводит ЦУР слова Абдулхамидова.
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ПроисшествияАкушинский районЛевашинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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