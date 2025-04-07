https://ria.ru/20250407/dagestan-2009858763.html

В Дагестане более 400 человек тушат природные пожары

В Дагестане более 400 человек тушат природные пожары - РИА Новости, 07.04.2025

В Дагестане более 400 человек тушат природные пожары

Более 400 человек тушат природные пожары в Левашинском и Акушинском районах Дагестана, в Левашинском районе возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:22:00+03:00

2025-04-07T17:22:00+03:00

2025-04-07T17:22:00+03:00

происшествия

акушинский район

левашинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Более 400 человек тушат природные пожары в Левашинском и Акушинском районах Дагестана, в Левашинском районе возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Продолжаются работы по ликвидации ландшафтных пожаров в Республике Дагестан… В Левашинском районе спасатели проложили минерализованную полосу более двух километров. К работам привлечено 213 человек. Пожар локализован. В Акушинский район для тушения ландшафтного пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка МЧС России в составе 30 человек и трех единиц техники. В тушении задействовано 210 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняется труднодоступной местностью, удаленностью очагов возгорания. Распространению огня способствует сильная ветровая нагрузка, порывы ветра достигают до 20 метров в секунду. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В пресс-службе администрации Акушинского района сообщили, что "задымление и возгорание леса возле села Аметеркмахи" продолжается второй день. Отмечается, что власти проводят оценку масштабов возгорания и задымления, а также рассматривают комплекс мер по ликвидации пожара и предотвращению его распространения. Центр управления регионом со ссылкой на председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаба Абдулхамидова сообщает, что лесной пожар в Акушинском районе произошел из-за поджога травы. "Если бы рядом был населенный пункт, огонь мог перейти на дома", - приводит ЦУР слова Абдулхамидова.

https://ria.ru/20250402/pozhar-2008926846.html

https://ria.ru/20250406/dagestan-2009686936.html

акушинский район

левашинский район

россия

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Природные пожары в Акушинском районе Дагестана Природные пожары в Акушинском районе Дагестана 2025-04-07T17:22 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, акушинский район, левашинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)