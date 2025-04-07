https://ria.ru/20250407/chukotka-2009783584.html

На Чукотке мужчина стрелял по детям из пневматики

На Чукотке мужчина стрелял по детям из пневматики - РИА Новости, 07.04.2025

На Чукотке мужчина стрелял по детям из пневматики

Житель села Марково на Чукотке подозревается в том, что из окна дома стрелял из пневматики в детей, возбуждено дело о хулиганстве, сообщило региональное СУСК... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:48:00+03:00

2025-04-07T12:48:00+03:00

2025-04-07T13:10:00+03:00

происшествия

россия

чукотка

анадырский район

стрельба в мурманске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр - РИА Новости. Житель села Марково на Чукотке подозревается в том, что из окна дома стрелял из пневматики в детей, возбуждено дело о хулиганстве, сообщило региональное СУСК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). По версии следствия, подозреваемый, находясь в одной из квартир села Марково Анадырского района, действуя из хулиганских побуждений, произвел выстрелы из окна из пневматического ружья в несовершеннолетних жителей села, причинив им телесные повреждения и физическую боль", - говорится в сообщении. В управлении РИА Новости уточнили, что пострадали трое детей 2012 и 2013 годов рождения. Следователь провел осмотр места происшествия, допрошены очевидцы и другие свидетели, устанавливаются причины преступления. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250314/detsad-2005043304.html

https://ria.ru/20250317/ranenie-2005588907.html

россия

чукотка

анадырский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, чукотка, анадырский район, стрельба в мурманске