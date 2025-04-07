https://ria.ru/20250407/chukotka-2009783584.html
На Чукотке мужчина стрелял по детям из пневматики
На Чукотке мужчина стрелял по детям из пневматики - РИА Новости, 07.04.2025
На Чукотке мужчина стрелял по детям из пневматики
Житель села Марково на Чукотке подозревается в том, что из окна дома стрелял из пневматики в детей, возбуждено дело о хулиганстве, сообщило региональное СУСК... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:48:00+03:00
2025-04-07T12:48:00+03:00
2025-04-07T13:10:00+03:00
происшествия
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чукотка
анадырский район
стрельба в мурманске
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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр - РИА Новости. Житель села Марково на Чукотке подозревается в том, что из окна дома стрелял из пневматики в детей, возбуждено дело о хулиганстве, сообщило региональное СУСК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). По версии следствия, подозреваемый, находясь в одной из квартир села Марково Анадырского района, действуя из хулиганских побуждений, произвел выстрелы из окна из пневматического ружья в несовершеннолетних жителей села, причинив им телесные повреждения и физическую боль", - говорится в сообщении. В управлении РИА Новости уточнили, что пострадали трое детей 2012 и 2013 годов рождения. Следователь провел осмотр места происшествия, допрошены очевидцы и другие свидетели, устанавливаются причины преступления. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250314/detsad-2005043304.html
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происшествия, россия, чукотка, анадырский район, стрельба в мурманске
Происшествия, Россия, Чукотка, Анадырский район, Стрельба в Мурманске
На Чукотке мужчина стрелял по детям из пневматики
На Чукотке возбудили дело после того, как мужчина стрелял из пневматики по детям