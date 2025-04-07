https://ria.ru/20250407/chs-2009811898.html

В двух районах Приангарья ввели режим ЧС из-за циклона

В двух районах Приангарья ввели режим ЧС из-за циклона - РИА Новости, 07.04.2025

В двух районах Приангарья ввели режим ЧС из-за циклона

Режим ЧС введен в Нижнеудинском и Братском районах Приангарья, пострадавших во время циклона со шквалистым ветром, сообщила пресс-служба правительства Иркутской РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:55:00+03:00

2025-04-07T14:55:00+03:00

2025-04-07T14:55:00+03:00

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 7 апр - РИА Новости. Режим ЧС введен в Нижнеудинском и Братском районах Приангарья, пострадавших во время циклона со шквалистым ветром, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. В Иркутской области в субботу во время сильного ветра, порывы которого достигали 34 метров в секунду, в регионе сгорели 17 домов, начальная школа и столовая в поселке Чехово, водонапорная башня в селе Подгорном, были повалены деревья, сорвана кровля домов, повреждены ограждения. В понедельник в правительстве прошло заседание комиссии по ЧС, которое провел губернатор Игорь Кобзев. "На заседании приняли решение о введении режима ЧС областного уровня в Нижнеудинском и Братском районах. Но режим будет действовать только на той части, где пострадали жилые помещения и соцобъекты от пожаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что введение режима ЧС необходимо для того, чтобы произвести компенсации пострадавшим от пожаров из резервного фонда Иркутской области. Сейчас в каждом муниципалитете работают комиссии, чтобы установить причины возгораний и степень повреждений жилья. В соответствии с законодательством, пострадавшим предусмотрены компенсации в размере 100 тысяч рублей на члена семьи при полной потере имущества и 50 тысяч рублей на члена семьи при частичной утрате имущества. Также полагается единовременная матпомощь в размере 10 тысяч рублей на каждого человека. Предварительно, право на выплаты имеют 14 семей. Превентивно во время циклона были отключены от электроснабжения более 100 тысяч домов в 613 населенных пунктах. Сейчас восстановить сети внешнего электроснабжения осталось к 10 населенным пунктам Тайшетского района. На заседании принято решение командировать в пострадавшие территории представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и службы государственного жилищного и строительного надзора. Им предстоит составить перечень пострадавших многоквартирных домов. Действие режима ЧС позволит провести капитальный ремонт в минимальные сроки.

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https://ria.ru/20250405/pozhary-2009527336.html

https://ria.ru/20250406/balkon-2009616530.html

иркутская область

братский район

подгорное

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происшествия, иркутская область, братский район, подгорное, игорь кобзев, ураган в сибири, россия