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В двух районах Приангарья ввели режим ЧС из-за циклона - РИА Новости, 07.04.2025
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14:55 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/chs-2009811898.html
В двух районах Приангарья ввели режим ЧС из-за циклона
В двух районах Приангарья ввели режим ЧС из-за циклона - РИА Новости, 07.04.2025
В двух районах Приангарья ввели режим ЧС из-за циклона
Режим ЧС введен в Нижнеудинском и Братском районах Приангарья, пострадавших во время циклона со шквалистым ветром, сообщила пресс-служба правительства Иркутской РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:55:00+03:00
2025-04-07T14:55:00+03:00
происшествия
иркутская область
братский район
подгорное
игорь кобзев
ураган в сибири
россия
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ИРКУТСК, 7 апр - РИА Новости. Режим ЧС введен в Нижнеудинском и Братском районах Приангарья, пострадавших во время циклона со шквалистым ветром, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. В Иркутской области в субботу во время сильного ветра, порывы которого достигали 34 метров в секунду, в регионе сгорели 17 домов, начальная школа и столовая в поселке Чехово, водонапорная башня в селе Подгорном, были повалены деревья, сорвана кровля домов, повреждены ограждения. В понедельник в правительстве прошло заседание комиссии по ЧС, которое провел губернатор Игорь Кобзев. "На заседании приняли решение о введении режима ЧС областного уровня в Нижнеудинском и Братском районах. Но режим будет действовать только на той части, где пострадали жилые помещения и соцобъекты от пожаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что введение режима ЧС необходимо для того, чтобы произвести компенсации пострадавшим от пожаров из резервного фонда Иркутской области. Сейчас в каждом муниципалитете работают комиссии, чтобы установить причины возгораний и степень повреждений жилья. В соответствии с законодательством, пострадавшим предусмотрены компенсации в размере 100 тысяч рублей на члена семьи при полной потере имущества и 50 тысяч рублей на члена семьи при частичной утрате имущества. Также полагается единовременная матпомощь в размере 10 тысяч рублей на каждого человека. Предварительно, право на выплаты имеют 14 семей. Превентивно во время циклона были отключены от электроснабжения более 100 тысяч домов в 613 населенных пунктах. Сейчас восстановить сети внешнего электроснабжения осталось к 10 населенным пунктам Тайшетского района. На заседании принято решение командировать в пострадавшие территории представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и службы государственного жилищного и строительного надзора. Им предстоит составить перечень пострадавших многоквартирных домов. Действие режима ЧС позволит провести капитальный ремонт в минимальные сроки.
https://ria.ru/20250406/pozhar-2009598685.html
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происшествия, иркутская область, братский район, подгорное, игорь кобзев, ураган в сибири, россия
Происшествия, Иркутская область, Братский район, Подгорное, Игорь Кобзев, Ураган в Сибири, Россия
В двух районах Приангарья ввели режим ЧС из-за циклона

В Нижнеудинском и Братском районах Приангарья ввели режим ЧС из-за циклона

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramПоследствия сильного ветра в Тайшете Иркутской области
Последствия сильного ветра в Тайшете Иркутской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Последствия сильного ветра в Тайшете Иркутской области
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ИРКУТСК, 7 апр - РИА Новости. Режим ЧС введен в Нижнеудинском и Братском районах Приангарья, пострадавших во время циклона со шквалистым ветром, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области в субботу во время сильного ветра, порывы которого достигали 34 метров в секунду, в регионе сгорели 17 домов, начальная школа и столовая в поселке Чехово, водонапорная башня в селе Подгорном, были повалены деревья, сорвана кровля домов, повреждены ограждения. В понедельник в правительстве прошло заседание комиссии по ЧС, которое провел губернатор Игорь Кобзев.
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"На заседании приняли решение о введении режима ЧС областного уровня в Нижнеудинском и Братском районах. Но режим будет действовать только на той части, где пострадали жилые помещения и соцобъекты от пожаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что введение режима ЧС необходимо для того, чтобы произвести компенсации пострадавшим от пожаров из резервного фонда Иркутской области. Сейчас в каждом муниципалитете работают комиссии, чтобы установить причины возгораний и степень повреждений жилья.
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В соответствии с законодательством, пострадавшим предусмотрены компенсации в размере 100 тысяч рублей на члена семьи при полной потере имущества и 50 тысяч рублей на члена семьи при частичной утрате имущества. Также полагается единовременная матпомощь в размере 10 тысяч рублей на каждого человека. Предварительно, право на выплаты имеют 14 семей.
Превентивно во время циклона были отключены от электроснабжения более 100 тысяч домов в 613 населенных пунктах. Сейчас восстановить сети внешнего электроснабжения осталось к 10 населенным пунктам Тайшетского района.
На заседании принято решение командировать в пострадавшие территории представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и службы государственного жилищного и строительного надзора. Им предстоит составить перечень пострадавших многоквартирных домов. Действие режима ЧС позволит провести капитальный ремонт в минимальные сроки.
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