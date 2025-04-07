https://ria.ru/20250407/britaniya-2009922089.html

В Британии осудили двух человек за отмывание денег на Украине

В Британии осудили двух человек за отмывание денег на Украине - РИА Новости, 07.04.2025

В Британии осудили двух человек за отмывание денег на Украине

Британский суд приговорил к шести с половиной годам тюрьмы двух человек, использовавших украинский конфликт для отмывания денежных средств в размере более шести РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:57:00+03:00

2025-04-07T23:57:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Британский суд приговорил к шести с половиной годам тюрьмы двух человек, использовавших украинский конфликт для отмывания денежных средств в размере более шести миллионов фунтов стерлингов (около 7,6 миллиона долларов США), сообщает лондонская полиция. По данным полиции, в этой схеме участвовали 52-летний Валерий Попович, его жена Оксана и 43-летний Виталий Луцак. С помощью средств, полученных преступным путем, они покупали грузовики в Великобритании и продавали их на Украину, а вырученные деньги затем переводили в криптовалюту. В пресс-релизе не указывается, каким именно путем преступники получали средства. Валерий Попович и Виталий Луцак были приговорены судом к шести годам и шести месяцам тюремного заключения, а жена Поповича Оксана предстанет перед судом в мае. "Два человека были приговорены в совокупности к 13 годам тюрьмы за отмывание более шести миллионов фунтов стерлингов... (Преступная - ред.) группа использовала средства, добытые незаконным путем, для приобретения фургонов и грузовиков в Великобритании и продавала их на Украину", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. С помощью этой криминальной схемы чета Поповичей, как уточняет полиция, приобрела второй дом в Лондоне стоимостью почти один миллион фунтов стерлингов, а всего через криптокошельки на компьютере одного из преступников прошло более 14 миллионов долларов криптовалюты. "Господин Попович... бездушно воспринимал конфликт на Украине как выгодную возможность для бизнеса", - заявил следователь Гарри Дэйвис, занимавшийся этим делом, его слова приводятся в пресс-релизе. В публикации утверждается, что в деле якобы также был замешан гражданин России Семен Куксов, приговоренный к пяти годам тюрьмы в феврале прошлого года.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001410082.html

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009588240.html

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