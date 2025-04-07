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При атаке дрона на белгородское село пострадал подросток - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 07.04.2025 (обновлено: 00:23 08.04.2025)
https://ria.ru/20250407/bpl-2009917863.html
При атаке дрона на белгородское село пострадал подросток
При атаке дрона на белгородское село пострадал подросток - РИА Новости, 08.04.2025
При атаке дрона на белгородское село пострадал подросток
БПЛА атаковал село Борки в Белгородской области, ранен подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-07T23:14:00+03:00
2025-04-08T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. БПЛА атаковал село Борки в Белгородской области, ранен подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Село Борки Валуйского округа атаковано беспилотником ВСУ. Ранен подросток. 16-летний парень получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается.Губернатор позднее добавил, что количество раненых увеличилось до двух. По его словам, пострадал ещё один 16-летний парень. Подростка в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги бригада скорой также доставляет в Валуйскую ЦРБ.
https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона на белгородское село пострадал подросток

Гладков: беспилотник атаковал село Борки в Белгородской области, ранен подросток

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. БПЛА атаковал село Борки в Белгородской области, ранен подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Село Борки Валуйского округа атаковано беспилотником ВСУ. Ранен подросток. 16-летний парень получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника", - написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается.
Губернатор позднее добавил, что количество раненых увеличилось до двух. По его словам, пострадал ещё один 16-летний парень. Подростка в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги бригада скорой также доставляет в Валуйскую ЦРБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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