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При атаке дрона на белгородское село пострадал подросток

При атаке дрона на белгородское село пострадал подросток - РИА Новости, 08.04.2025

При атаке дрона на белгородское село пострадал подросток

БПЛА атаковал село Борки в Белгородской области, ранен подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-07T23:14:00+03:00

2025-04-07T23:14:00+03:00

2025-04-08T00:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. БПЛА атаковал село Борки в Белгородской области, ранен подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Село Борки Валуйского округа атаковано беспилотником ВСУ. Ранен подросток. 16-летний парень получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается.Губернатор позднее добавил, что количество раненых увеличилось до двух. По его словам, пострадал ещё один 16-летний парень. Подростка в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги бригада скорой также доставляет в Валуйскую ЦРБ.

https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины