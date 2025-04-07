https://ria.ru/20250407/bolnitsa-2009823054.html

ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 07.04.2025

ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

ВСУ совершили артиллерийский обстрел Каменско-Днепровской городской больницы, где находятся на лечении десятки пациентов, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:40:00+03:00

2025-04-07T15:40:00+03:00

2025-04-07T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ВСУ совершили артиллерийский обстрел Каменско-Днепровской городской больницы, где находятся на лечении десятки пациентов, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Противник совершил артиллерийский обстрел Каменско-Днепровской городской больницы. Вопиющий акт терроризма – обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться, так как подключены к аппаратам ИВЛ. Благо пострадавших от обстрела среди работников больницы и пациентов нет", - написал Балицкий .Он подчеркнул, что значительно повреждены здание больницы и прилегающая территория: пострадали окна в отделениях, трубы тепломагистрали, электропровод, легковой автомобиль.

https://ria.ru/20250407/kurskaya-2009798062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины