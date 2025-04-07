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ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 07.04.2025
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15:40 07.04.2025 (обновлено: 17:01 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/bolnitsa-2009823054.html
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 07.04.2025
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
ВСУ совершили артиллерийский обстрел Каменско-Днепровской городской больницы, где находятся на лечении десятки пациентов, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:40:00+03:00
2025-04-07T17:01:00+03:00
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ВСУ совершили артиллерийский обстрел Каменско-Днепровской городской больницы, где находятся на лечении десятки пациентов, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Противник совершил артиллерийский обстрел Каменско-Днепровской городской больницы. Вопиющий акт терроризма – обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться, так как подключены к аппаратам ИВЛ. Благо пострадавших от обстрела среди работников больницы и пациентов нет", - написал Балицкий .Он подчеркнул, что значительно повреждены здание больницы и прилегающая территория: пострадали окна в отделениях, трубы тепломагистрали, электропровод, легковой автомобиль.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

ВСУ совершили артобстрел по больнице в Запорожской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ВСУ совершили артиллерийский обстрел Каменско-Днепровской городской больницы, где находятся на лечении десятки пациентов, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Противник совершил артиллерийский обстрел Каменско-Днепровской городской больницы. Вопиющий акт терроризма – обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться, так как подключены к аппаратам ИВЛ. Благо пострадавших от обстрела среди работников больницы и пациентов нет", - написал Балицкий .
Он подчеркнул, что значительно повреждены здание больницы и прилегающая территория: пострадали окна в отделениях, трубы тепломагистрали, электропровод, легковой автомобиль.
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