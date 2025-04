https://ria.ru/20250407/blondie-2009904389.html

В США умер барабанщик группы Blondie Клем Берк

В США умер барабанщик группы Blondie Клем Берк - РИА Новости, 07.04.2025

В США умер барабанщик группы Blondie Клем Берк

Американская рок-группа Blondie сообщила о смерти своего барабанщика Клема Берка от рака в возрасте 70 лет. РИА Новости, 07.04.2025

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Американская рок-группа Blondie сообщила о смерти своего барабанщика Клема Берка от рака в возрасте 70 лет. "С глубокой грустью мы сообщаем, что наш дорогой друг и часть команды Клем Берк скончался после... борьбы с раком", - говорится в публикации группы в соцсети Facebook*.Помимо Blondie, 70-летний Берк за свою музыкальную карьеру успел поработать с такими звездными коллективами, как Eurythmics, Ramones и Empty Hearts, а также сыграть с Бобом Диланом и Игги Попом. Blondie – американская панк-рок-группа, записавшая свои главные хиты в 1974-1982 годах. В 1997 году коллектив воссоединился и играет до сих пор. Одни самых известных песен коллектива – "One Way or Another", "Dreaming", "Maria".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

