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Патриарх Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения - РИА Новости, 07.04.2025
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Религия
 
15:01 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/blagoveschenie-2009813663.html
Патриарх Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения
Патриарх Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения - РИА Новости, 07.04.2025
Патриарх Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпустил в небо голубей, церемония состоялась у стен... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:01:00+03:00
2025-04-07T15:01:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иисус христос
русская православная церковь
религиозные праздники
иордан
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпустил в небо голубей, церемония состоялась у стен Благовещенского собора Московского кремля, передает корреспондент РИА Новости. Патриарх Кирилл в Благовещение возглавил Божественную литургию в Благовещенском соборе в Кремле. После службы у стен храма предстоятель Русской православной церкви и прихожане выпустили в небо белых голубей. Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух). В этот праздник есть не богослужебная, но широко распространенная в Церкви традиция – после литургии священнослужители выпускают в небо голубей. Эта птица имеет символическое значение: в Евангелии говорится о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан. И сам праздник Благовещения связан с действием Святого Духа. Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что разумно выпускать домашних голубей, которые вернутся на голубятни, а не отлавливаемых лесных или городских птиц, для которых "это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни".
https://ria.ru/20250407/blagosvyaschenie-2009722980.html
https://ria.ru/20250404/blagoveschenie-2009428292.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники, иордан
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иисус Христос, Русская православная церковь, Религиозные праздники, Иордан
Патриарх Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает в небо белых голубей в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает в небо белых голубей в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает в небо белых голубей в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпустил в небо голубей, церемония состоялась у стен Благовещенского собора Московского кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Кирилл в Благовещение возглавил Божественную литургию в Благовещенском соборе в Кремле. После службы у стен храма предстоятель Русской православной церкви и прихожане выпустили в небо белых голубей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и прихожане выпускают голубей после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Священник рассказал о смысле праздника Благовещения
Вчера, 03:08
Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух).
В этот праздник есть не богослужебная, но широко распространенная в Церкви традиция – после литургии священнослужители выпускают в небо голубей. Эта птица имеет символическое значение: в Евангелии говорится о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан. И сам праздник Благовещения связан с действием Святого Духа.
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что разумно выпускать домашних голубей, которые вернутся на голубятни, а не отлавливаемых лесных или городских птиц, для которых "это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни".
Икона Благовещение, написанная художником Яковым Капковым в 1852 году, из собрания Государственной Третьяковской галереи на выставке Святая Земля в русском искусстве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Благовещение Богородицы: что можно и нельзя делать, сильные молитвы
4 апреля, 19:28
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Иисус ХристосРусская православная церковьРелигиозные праздникиИордан
 
 
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