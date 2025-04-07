https://ria.ru/20250407/blagoveschenie-2009813663.html

Патриарх Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения

Патриарх Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения - РИА Новости, 07.04.2025

Патриарх Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпустил в небо голубей, церемония состоялась у стен... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:01:00+03:00

2025-04-07T15:01:00+03:00

2025-04-07T15:01:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

иисус христос

русская православная церковь

религиозные праздники

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпустил в небо голубей, церемония состоялась у стен Благовещенского собора Московского кремля, передает корреспондент РИА Новости. Патриарх Кирилл в Благовещение возглавил Божественную литургию в Благовещенском соборе в Кремле. После службы у стен храма предстоятель Русской православной церкви и прихожане выпустили в небо белых голубей. Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух). В этот праздник есть не богослужебная, но широко распространенная в Церкви традиция – после литургии священнослужители выпускают в небо голубей. Эта птица имеет символическое значение: в Евангелии говорится о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан. И сам праздник Благовещения связан с действием Святого Духа. Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что разумно выпускать домашних голубей, которые вернутся на голубятни, а не отлавливаемых лесных или городских птиц, для которых "это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни".

https://ria.ru/20250407/blagosvyaschenie-2009722980.html

https://ria.ru/20250404/blagoveschenie-2009428292.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники, иордан