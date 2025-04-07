Патриарх Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает в небо белых голубей в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает в небо белых голубей в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпустил в небо голубей, церемония состоялась у стен Благовещенского собора Московского кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Кирилл в Благовещение возглавил Божественную литургию в Благовещенском соборе в Кремле. После службы у стен храма предстоятель Русской православной церкви и прихожане выпустили в небо белых голубей.
Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух).
В этот праздник есть не богослужебная, но широко распространенная в Церкви традиция – после литургии священнослужители выпускают в небо голубей. Эта птица имеет символическое значение: в Евангелии говорится о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан. И сам праздник Благовещения связан с действием Святого Духа.
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что разумно выпускать домашних голубей, которые вернутся на голубятни, а не отлавливаемых лесных или городских птиц, для которых "это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни".