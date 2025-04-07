https://ria.ru/20250407/blagosvyaschenie-2009722980.html

Священник рассказал о смысле праздника Благовещения

Священник рассказал о смысле праздника Благовещения - РИА Новости, 07.04.2025

Священник рассказал о смысле праздника Благовещения

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который ежегодно встречают 7 апреля, напоминает, что Бог не заставляет людей верить в него, и традиция выпускать на... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T03:08:00+03:00

2025-04-07T03:08:00+03:00

2025-04-07T03:08:00+03:00

религия

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русская православная церковь

религиозные праздники

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который ежегодно встречают 7 апреля, напоминает, что Бог не заставляет людей верить в него, и традиция выпускать на праздник птиц является знаком этой свободы, движения человека к Богу, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля - ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух). Евангелие (само слово "Евангелие" переводится как "благая весть") от Луки описывает это событие так: "Послан был Ангел Гавриил от Бога в город… Назарет, к Деве… И сказал ей Ангел: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна ты между женами… Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь его Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего". Дева Мария в ответ смутилась, ведь она "не знала мужа", то есть была девственницей. На что ангел сказал: "Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим". Мария с покорностью ответила: "се, раба Господня; да будет мне по слову твоему". "В смиренном ответе девы Марии на ангельский призыв открывается ответ каждого человека - Богу. Бог не заставляет людей верить, но хочет их свободного выбора, подобного тому, который совершила Мария. В событии Благовещения мы видим, что Бог становится человеком (богочеловеком Иисусом Христом – ред.) с согласия человека в лице Марии, с этого момента Христос входит в наш мир. Благовещение Божией Матери - праздник нашей надежды, с него начинается христианство", - сказал Волков. По традиции в этот праздник священники после богослужения выпускают у стен храма голубей. Эта птица имеет символическое значение: в Евангелии говорится о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан. И сам праздник Благовещения связан с действием Святого Духа. "В доброй традиции выпускать голубей в этот весенний праздник мы можем видеть знак свободы, движения человека навстречу к Богу, обновления всякого доброго начала в человеческой душе", - заключил отец Александр. Ранее глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в беседе с корреспондентом РИА Новости напомнил, что разумно выпускать специально разводимых птиц, которые вернутся на голубятни, "а не отлавливаемых лесных или городских птиц, для которых это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни".

https://ria.ru/20250404/pokrovitel-2009295039.html

https://ria.ru/20250406/kalendar-1984676783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иордан, иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники