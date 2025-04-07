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Цена биткоина упала почти на десять процентов
Цена биткоина упала почти на десять процентов - РИА Новости, 07.04.2025
Цена биткоина упала почти на десять процентов
Стоимость биткоина в понедельник падает на 10%, опустившись ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:55:00+03:00
2025-04-07T09:55:00+03:00
2025-04-07T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник падает на 10%, опустившись ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.05 мск дешевел на 10,04% за сутки - до 74 720,26 доллара. Значение опустилось ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 10,06% - в среднем до 74 711,62 доллара. Динамика также приводится за сутки.Падение стоимости криптовалюты наблюдается на фоне глобального ухода трейдеров от риска: биржи Азии обрушились, гонконгский индекс Hang Seng падает на 12,5%, фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 6%, основные индексы Европы - в пределах 9%, цены на нефть снижаются более чем на 3,5%."В какой-то момент показалось, что криптовалюта может устоять, но, учитывая круглосуточный характер криптовалютных рынков, в воскресенье инвесторы проснулись в режиме "продавать", - сказал агентству Блумберг глава финансового отдела и криптоаналитик BTC Markets Чарли Шерри (Charlie Sherry).Масштабная распродажа рисковых активов наблюдается на фоне опасений за мировую экономику и торговлю после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран."Криптовалюты обычно являются опережающим индикатором для рисковых активов. Ожидайте более резких коррекций после открытия сегодня американских акций", - говорит операционный директор криптовалютной компании Caladan Джулия Чжоу (Julia Zhou).
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экономика, в мире
Цена биткоина упала почти на десять процентов
Цена биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник падает на 10%, опустившись ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.05 мск дешевел на 10,04% за сутки - до 74 720,26 доллара. Значение опустилось ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 10,06% - в среднем до 74 711,62 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Падение стоимости криптовалюты наблюдается на фоне глобального ухода трейдеров от риска: биржи Азии обрушились, гонконгский индекс Hang Seng падает на 12,5%, фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 6%, основные индексы Европы - в пределах 9%, цены на нефть снижаются более чем на 3,5%.
"В какой-то момент показалось, что криптовалюта может устоять, но, учитывая круглосуточный характер криптовалютных рынков, в воскресенье инвесторы проснулись в режиме "продавать", - сказал агентству Блумберг глава финансового отдела и криптоаналитик BTC Markets Чарли Шерри (Charlie Sherry).
Масштабная распродажа рисковых активов наблюдается на фоне опасений за мировую экономику и торговлю после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран.
"Криптовалюты обычно являются опережающим индикатором для рисковых активов. Ожидайте более резких коррекций после открытия сегодня американских акций", - говорит операционный директор криптовалютной компании Caladan Джулия Чжоу (Julia Zhou).