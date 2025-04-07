Рейтинг@Mail.ru
Цена биткоина упала почти на десять процентов - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 07.04.2025 (обновлено: 10:23 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/bitkoin-2009750763.html
Цена биткоина упала почти на десять процентов
Цена биткоина упала почти на десять процентов - РИА Новости, 07.04.2025
Цена биткоина упала почти на десять процентов
Стоимость биткоина в понедельник падает на 10%, опустившись ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:55:00+03:00
2025-04-07T10:23:00+03:00
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник падает на 10%, опустившись ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.05 мск дешевел на 10,04% за сутки - до 74 720,26 доллара. Значение опустилось ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 10,06% - в среднем до 74 711,62 доллара. Динамика также приводится за сутки.Падение стоимости криптовалюты наблюдается на фоне глобального ухода трейдеров от риска: биржи Азии обрушились, гонконгский индекс Hang Seng падает на 12,5%, фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 6%, основные индексы Европы - в пределах 9%, цены на нефть снижаются более чем на 3,5%."В какой-то момент показалось, что криптовалюта может устоять, но, учитывая круглосуточный характер криптовалютных рынков, в воскресенье инвесторы проснулись в режиме "продавать", - сказал агентству Блумберг глава финансового отдела и криптоаналитик BTC Markets Чарли Шерри (Charlie Sherry).Масштабная распродажа рисковых активов наблюдается на фоне опасений за мировую экономику и торговлю после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран."Криптовалюты обычно являются опережающим индикатором для рисковых активов. Ожидайте более резких коррекций после открытия сегодня американских акций", - говорит операционный директор криптовалютной компании Caladan Джулия Чжоу (Julia Zhou).
https://ria.ru/20250407/kurs-2009752086.html
https://ria.ru/20250407/neft-2009737683.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32570b35a2a9b6ec500c9870bf360d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире
Экономика, В мире
Цена биткоина упала почти на десять процентов

Цена биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник падает на 10%, опустившись ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.05 мск дешевел на 10,04% за сутки - до 74 720,26 доллара. Значение опустилось ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября.
Витрина пункта обмены валюты со знаками евро и китайского юаня - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Курс юаня вырос до 11,79 рубля
Вчера, 10:06
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 10,06% - в среднем до 74 711,62 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Падение стоимости криптовалюты наблюдается на фоне глобального ухода трейдеров от риска: биржи Азии обрушились, гонконгский индекс Hang Seng падает на 12,5%, фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 6%, основные индексы Европы - в пределах 9%, цены на нефть снижаются более чем на 3,5%.
"В какой-то момент показалось, что криптовалюта может устоять, но, учитывая круглосуточный характер криптовалютных рынков, в воскресенье инвесторы проснулись в режиме "продавать", - сказал агентству Блумберг глава финансового отдела и криптоаналитик BTC Markets Чарли Шерри (Charlie Sherry).
Масштабная распродажа рисковых активов наблюдается на фоне опасений за мировую экономику и торговлю после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран.
"Криптовалюты обычно являются опережающим индикатором для рисковых активов. Ожидайте более резких коррекций после открытия сегодня американских акций", - говорит операционный директор криптовалютной компании Caladan Джулия Чжоу (Julia Zhou).
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума
Вчера, 08:33
 
ЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала