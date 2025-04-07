https://ria.ru/20250407/bespilotniki-2009720687.html

В Краснодарском крае и Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Краснодарском крае и Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 07.04.2025

В Краснодарском крае и Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T01:48:00+03:00

2025-04-07T01:48:00+03:00

2025-04-07T01:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Ростовская область): Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам", - говорится в сообщении. "Экстренная информация РСЧС (Краснодарский край): Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - также сообщается в приложении.

https://ria.ru/20250406/opasnost-2009711498.html

краснодарский край

ростовская область

россия

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происшествия, краснодарский край, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)