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В Краснодарском крае и Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 07.04.2025
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01:48 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/bespilotniki-2009720687.html
В Краснодарском крае и Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Краснодарском крае и Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 07.04.2025
В Краснодарском крае и Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T01:48:00+03:00
2025-04-07T01:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Ростовская область): Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам", - говорится в сообщении. "Экстренная информация РСЧС (Краснодарский край): Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - также сообщается в приложении.
https://ria.ru/20250406/opasnost-2009711498.html
краснодарский край
ростовская область
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происшествия, краснодарский край, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае и Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС: в Краснодарском крае и Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА

© Фото : Администрация Тихорецкого районаТихорецк, Краснодарский край
Тихорецк, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : Администрация Тихорецкого района
Тихорецк, Краснодарский край. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация РСЧС (Ростовская область): Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам", - говорится в сообщении.
"Экстренная информация РСЧС (Краснодарский край): Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - также сообщается в приложении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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