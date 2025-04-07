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Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана - РИА Новости, 07.04.2025
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12:32 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/bespilotnik-2009778253.html
Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана
Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана - РИА Новости, 07.04.2025
Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана
Беспилотник израильских ВВС атаковал транспортное средство на юге Ливана, один человек погиб, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Ливана в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:32:00+03:00
2025-04-07T12:32:00+03:00
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БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал транспортное средство на юге Ливана, один человек погиб, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Ливана в понедельник. "В результате авиаудара израильского беспилотника в населенным пункте Тайбе погиб один человек",- написано в заявлении опубликованном в Х. Израильская авиация регулярно наносит удары по целям в разных районах Ливана, в том числе на прошлой неделе дважды были атакованы жилые здания в южном пригороде Бейрута. Ливанские власти в свою очередь неоднократно призывали международное сообщество оказать давление на Израиля для прекращения систематических нарушений суверенитета Ливана, выполнения резолюции 1701 СБ ООН и соглашения о прекращения огня достигнутого в ноябре прошлого года. Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как предусмотрено соглашением.
https://ria.ru/20250407/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана

Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана, пострадал человек

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал транспортное средство на юге Ливана, один человек погиб, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Ливана в понедельник.
"В результате авиаудара израильского беспилотника в населенным пункте Тайбе погиб один человек",- написано в заявлении опубликованном в Х.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израильская авиация регулярно наносит удары по целям в разных районах Ливана, в том числе на прошлой неделе дважды были атакованы жилые здания в южном пригороде Бейрута. Ливанские власти в свою очередь неоднократно призывали международное сообщество оказать давление на Израиля для прекращения систематических нарушений суверенитета Ливана, выполнения резолюции 1701 СБ ООН и соглашения о прекращения огня достигнутого в ноябре прошлого года.
Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как предусмотрено соглашением.
Морская крепость (форт) в районе городской гавани ливанского города Сайда - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Командир ХАМАС убит при атаке беспилотника в Ливане, сообщил источник
9 августа 2024, 20:01
 
В миреЛиванИзраильБейрутООНХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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