Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана
Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана, пострадал человек
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал транспортное средство на юге Ливана, один человек погиб, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Ливана в понедельник.
"В результате авиаудара израильского беспилотника в населенным пункте Тайбе погиб один человек",- написано в заявлении опубликованном в Х.
Израильская авиация регулярно наносит удары по целям в разных районах Ливана, в том числе на прошлой неделе дважды были атакованы жилые здания в южном пригороде Бейрута. Ливанские власти в свою очередь неоднократно призывали международное сообщество оказать давление на Израиля для прекращения систематических нарушений суверенитета Ливана, выполнения резолюции 1701 СБ ООН и соглашения о прекращения огня достигнутого в ноябре прошлого года.
Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как предусмотрено соглашением.
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