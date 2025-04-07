https://ria.ru/20250407/bespilotnik-2009778253.html

Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана

Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана - РИА Новости, 07.04.2025

Израильский беспилотник нанес удар на юге Ливана

Беспилотник израильских ВВС атаковал транспортное средство на юге Ливана, один человек погиб, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Ливана в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:32:00+03:00

2025-04-07T12:32:00+03:00

2025-04-07T12:32:00+03:00

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БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал транспортное средство на юге Ливана, один человек погиб, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Ливана в понедельник. "В результате авиаудара израильского беспилотника в населенным пункте Тайбе погиб один человек",- написано в заявлении опубликованном в Х. Израильская авиация регулярно наносит удары по целям в разных районах Ливана, в том числе на прошлой неделе дважды были атакованы жилые здания в южном пригороде Бейрута. Ливанские власти в свою очередь неоднократно призывали международное сообщество оказать давление на Израиля для прекращения систематических нарушений суверенитета Ливана, выполнения резолюции 1701 СБ ООН и соглашения о прекращения огня достигнутого в ноябре прошлого года. Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как предусмотрено соглашением.

https://ria.ru/20250407/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240809/bespilotnik-1965287021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, бейрут, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024