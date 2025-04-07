https://ria.ru/20250407/bespilotnik-2009734290.html

В Краснодарском крае упавший БПЛА ВСУ повредил железнодорожное полотно

В Краснодарском крае упавший БПЛА ВСУ повредил железнодорожное полотно - РИА Новости, 07.04.2025

В Краснодарском крае упавший БПЛА ВСУ повредил железнодорожное полотно

В Краснодарском крае украинский беспилотник упал на железнодорожные пути после подавления средствами противовоздушной обороны, рассказал оперштаб региона в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:00:00+03:00

2025-04-07T08:00:00+03:00

2025-04-07T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

азовское море

тимашевский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае украинский беспилотник упал на железнодорожные пути после подавления средствами противовоздушной обороны, рассказал оперштаб региона в своем Telegram-канале."По информации ЕДДС Тимашевского района, один из подавленных системой ПВО беспилотников украинского режима упал на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Повреждено полотно и контактная сеть. Пострадавших нет, возгорания не произошло", — сказано в сообщении. На месте работают 27 человек и 7 единиц техники, а также аварийная бригада РЖД. Привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. На время работ для поездов организовали объездной маршрут, движение происходит без задержек согласно расписанию.Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что за ночь над Азовским морем сбили 13 вражеских БПЛА, шесть из которых над Краснодарским краем.

https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html

краснодарский край

азовское море

тимашевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, азовское море, тимашевский район, министерство обороны рф (минобороны рф), ржд