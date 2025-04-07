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В Краснодарском крае упавший БПЛА ВСУ повредил железнодорожное полотно
В Краснодарском крае упавший БПЛА ВСУ повредил железнодорожное полотно - РИА Новости, 07.04.2025
В Краснодарском крае упавший БПЛА ВСУ повредил железнодорожное полотно
В Краснодарском крае украинский беспилотник упал на железнодорожные пути после подавления средствами противовоздушной обороны, рассказал оперштаб региона в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:00:00+03:00
2025-04-07T08:00:00+03:00
2025-04-07T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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краснодарский край
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тимашевский район
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае украинский беспилотник упал на железнодорожные пути после подавления средствами противовоздушной обороны, рассказал оперштаб региона в своем Telegram-канале."По информации ЕДДС Тимашевского района, один из подавленных системой ПВО беспилотников украинского режима упал на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Повреждено полотно и контактная сеть. Пострадавших нет, возгорания не произошло", — сказано в сообщении. На месте работают 27 человек и 7 единиц техники, а также аварийная бригада РЖД. Привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. На время работ для поездов организовали объездной маршрут, движение происходит без задержек согласно расписанию.Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что за ночь над Азовским морем сбили 13 вражеских БПЛА, шесть из которых над Краснодарским краем.
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html
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происшествия, краснодарский край, азовское море, тимашевский район, министерство обороны рф (минобороны рф), ржд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Азовское море, Тимашевский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РЖД
В Краснодарском крае упавший БПЛА ВСУ повредил железнодорожное полотно
В Краснодарском крае упавший БПЛА ВСУ повредил полотно и контактную сеть