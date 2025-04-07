https://ria.ru/20250407/belorussiya-2009724349.html

Размещение в Белоруссии ЯО оправданно, заявил посол страны в Швейцарии

Размещение в Белоруссии ЯО оправданно, заявил посол страны в Швейцарии - РИА Новости, 07.04.2025

Размещение в Белоруссии ЯО оправданно, заявил посол страны в Швейцарии

Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ оправданно на фоне милитаризации Европейского союза, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T03:43:00+03:00

2025-04-07T03:43:00+03:00

2025-04-07T03:43:00+03:00

россия

белоруссия

москва

владимир путин

еврокомиссия

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg

ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ оправданно на фоне милитаризации Европейского союза, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич. "К сожалению, на данном этапе вместо курса на кооперацию Евросоюз избрал путь дальнейшей милитаризации. В этом контексте резонны озабоченности белорусской стороны наращиванием военных контингентов, дополнительных сил и средств по периметру белорусской границы, намерением наших стран-соседей выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. В такой ситуации руководством Беларуси было принято абсолютно оправданное решение о создании дополнительных элементов сдерживания в виде размещения на территории республики тактического ядерного оружия и современных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет российского производства", - сказал он. Президент России Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250406/bezopasnost-2009594783.html

https://ria.ru/20250405/posol-2009469870.html

https://ria.ru/20250405/posol-2009482783.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, москва, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, нато