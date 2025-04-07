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Размещение в Белоруссии ЯО оправданно, заявил посол страны в Швейцарии - РИА Новости, 07.04.2025
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03:43 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/belorussiya-2009724349.html
Размещение в Белоруссии ЯО оправданно, заявил посол страны в Швейцарии
Размещение в Белоруссии ЯО оправданно, заявил посол страны в Швейцарии - РИА Новости, 07.04.2025
Размещение в Белоруссии ЯО оправданно, заявил посол страны в Швейцарии
Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ оправданно на фоне милитаризации Европейского союза, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T03:43:00+03:00
2025-04-07T03:43:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ оправданно на фоне милитаризации Европейского союза, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич. "К сожалению, на данном этапе вместо курса на кооперацию Евросоюз избрал путь дальнейшей милитаризации. В этом контексте резонны озабоченности белорусской стороны наращиванием военных контингентов, дополнительных сил и средств по периметру белорусской границы, намерением наших стран-соседей выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. В такой ситуации руководством Беларуси было принято абсолютно оправданное решение о создании дополнительных элементов сдерживания в виде размещения на территории республики тактического ядерного оружия и современных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет российского производства", - сказал он. Президент России Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250406/bezopasnost-2009594783.html
https://ria.ru/20250405/posol-2009469870.html
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россия, белоруссия, москва, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, нато
Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Размещение в Белоруссии ЯО оправданно, заявил посол страны в Швейцарии

Посол Ганевич: размещение в Белоруссии ЯО оправданно милитаризацией Евросоюза

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ оправданно на фоне милитаризации Европейского союза, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич.
"К сожалению, на данном этапе вместо курса на кооперацию Евросоюз избрал путь дальнейшей милитаризации. В этом контексте резонны озабоченности белорусской стороны наращиванием военных контингентов, дополнительных сил и средств по периметру белорусской границы, намерением наших стран-соседей выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. В такой ситуации руководством Беларуси было принято абсолютно оправданное решение о создании дополнительных элементов сдерживания в виде размещения на территории республики тактического ядерного оружия и современных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет российского производства", - сказал он.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии
Вчера, 03:57
Президент России Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Посол Белоруссии предрек Берну потерю статуса "честного брокера"
5 апреля, 04:05
Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Посол Белоруссии рассказал о сорванных переговорах с Украиной в начале СВО
5 апреля, 08:22
 
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