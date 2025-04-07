https://ria.ru/20250407/belgiya-2009912149.html

Премьер Бельгии отправился в Киев с новой помощью Украине

Премьер Бельгии отправился в Киев с новой помощью Украине - РИА Новости, 07.04.2025

Премьер Бельгии отправился в Киев с новой помощью Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в понедельник в Киев, где как ожидается, объявит о выделении Украине более миллиарда евро из средств,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:13:00+03:00

2025-04-07T22:13:00+03:00

2025-04-07T22:13:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в понедельник в Киев, где как ожидается, объявит о выделении Украине более миллиарда евро из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных активов России. Премьер-министра сопровождают министр обороны Тео Франкен, глава МИД Максим Прево, а также представители оборонной промышленности. Глава минобороны опубликовал в сети X фотографию с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом из Бельгии. Программа визита не разглашается по соображениям безопасности. "Де Вевер, Прево и Франкен едут в украинскую столицу не с пустыми руками. Трое членов правительства везут принимающей стороне более миллиарда евро помощи, полученной от доходов на российские активы, замороженные в Euroclear", - сообщает издание Soir. В Бельгии находится 190 миллиардов из 210 миллиардов замороженных в ЕС российских активов. В соответствии с бельгийским законодательством депозитарий Euroclear уплачивает налог в размере 25% на доходы от финансовых услуг. Таким образом, миллиард евро в год из четырех миллиардов общего дохода от замороженных активов РФ до налогообложения, поступает в бельгийскую казну. В прошлом году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 миллиарда евро, из которого финансирует помощь Киеву. Кроме того, по просьбе украинской стороны в Киев направляются представители оборонной промышленности Бельгии для обсуждения возможного сотрудничества на фоне сокращения помощи от США. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригласил де Вевера в Киев, и тот принял приглашение. Правительство де Вевера, сформированное менее двух месяцев назад, в своей программе заявило о "намерении сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины, а также сохранить и расширить санкции против России". При этом правительство планирует значительно сократить социальные расходы, увеличив траты на военные цели. Бельгия поставляет Украине стрелковое оружие, автомобильную технику, подводные дроны, топливо, медицинское оборудование, однако эта помощь была значительно ниже объемов соседних государств ЕС. Предыдущее бельгийское правительство обещало поставить Украине самолеты F-16 в 2024 году, но так и не смогло выполнить свое обещание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250321/belgiya-2006515134.html

https://ria.ru/20241228/sanktsii-1991852363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, бельгия, россия, тео франкен, владимир зеленский, сергей лавров, euroclear, евросоюз, нато, f-16