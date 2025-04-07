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Премьер Бельгии отправился в Киев с новой помощью Украине - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:13 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/belgiya-2009912149.html
Премьер Бельгии отправился в Киев с новой помощью Украине
Премьер Бельгии отправился в Киев с новой помощью Украине - РИА Новости, 07.04.2025
Премьер Бельгии отправился в Киев с новой помощью Украине
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в понедельник в Киев, где как ожидается, объявит о выделении Украине более миллиарда евро из средств,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:13:00+03:00
2025-04-07T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
россия
тео франкен
владимир зеленский
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в понедельник в Киев, где как ожидается, объявит о выделении Украине более миллиарда евро из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных активов России. Премьер-министра сопровождают министр обороны Тео Франкен, глава МИД Максим Прево, а также представители оборонной промышленности. Глава минобороны опубликовал в сети X фотографию с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом из Бельгии. Программа визита не разглашается по соображениям безопасности. "Де Вевер, Прево и Франкен едут в украинскую столицу не с пустыми руками. Трое членов правительства везут принимающей стороне более миллиарда евро помощи, полученной от доходов на российские активы, замороженные в Euroclear", - сообщает издание Soir. В Бельгии находится 190 миллиардов из 210 миллиардов замороженных в ЕС российских активов. В соответствии с бельгийским законодательством депозитарий Euroclear уплачивает налог в размере 25% на доходы от финансовых услуг. Таким образом, миллиард евро в год из четырех миллиардов общего дохода от замороженных активов РФ до налогообложения, поступает в бельгийскую казну. В прошлом году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 миллиарда евро, из которого финансирует помощь Киеву. Кроме того, по просьбе украинской стороны в Киев направляются представители оборонной промышленности Бельгии для обсуждения возможного сотрудничества на фоне сокращения помощи от США. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригласил де Вевера в Киев, и тот принял приглашение. Правительство де Вевера, сформированное менее двух месяцев назад, в своей программе заявило о "намерении сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины, а также сохранить и расширить санкции против России". При этом правительство планирует значительно сократить социальные расходы, увеличив траты на военные цели. Бельгия поставляет Украине стрелковое оружие, автомобильную технику, подводные дроны, топливо, медицинское оборудование, однако эта помощь была значительно ниже объемов соседних государств ЕС. Предыдущее бельгийское правительство обещало поставить Украине самолеты F-16 в 2024 году, но так и не смогло выполнить свое обещание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250321/belgiya-2006515134.html
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в мире, украина, бельгия, россия, тео франкен, владимир зеленский, сергей лавров, euroclear, евросоюз, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Россия, Тео Франкен, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Euroclear, Евросоюз, НАТО, F-16
Премьер Бельгии отправился в Киев с новой помощью Украине

Soir: премьер Бельгии прибыл в Киев, где объявит о выделении Украине 1 млрд евро

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в понедельник в Киев, где как ожидается, объявит о выделении Украине более миллиарда евро из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных активов России.
Премьер-министра сопровождают министр обороны Тео Франкен, глава МИД Максим Прево, а также представители оборонной промышленности.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны
21 марта, 16:07
Глава минобороны опубликовал в сети X фотографию с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом из Бельгии. Программа визита не разглашается по соображениям безопасности.
«
"Де Вевер, Прево и Франкен едут в украинскую столицу не с пустыми руками. Трое членов правительства везут принимающей стороне более миллиарда евро помощи, полученной от доходов на российские активы, замороженные в Euroclear", - сообщает издание Soir.
В Бельгии находится 190 миллиардов из 210 миллиардов замороженных в ЕС российских активов. В соответствии с бельгийским законодательством депозитарий Euroclear уплачивает налог в размере 25% на доходы от финансовых услуг. Таким образом, миллиард евро в год из четырех миллиардов общего дохода от замороженных активов РФ до налогообложения, поступает в бельгийскую казну. В прошлом году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 миллиарда евро, из которого финансирует помощь Киеву.
Кроме того, по просьбе украинской стороны в Киев направляются представители оборонной промышленности Бельгии для обсуждения возможного сотрудничества на фоне сокращения помощи от США.
Логотип Евроклира - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Евроклир" признает, что заморозка активов России бьет по его репутации
28 декабря 2024, 13:34
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригласил де Вевера в Киев, и тот принял приглашение.
Правительство де Вевера, сформированное менее двух месяцев назад, в своей программе заявило о "намерении сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины, а также сохранить и расширить санкции против России". При этом правительство планирует значительно сократить социальные расходы, увеличив траты на военные цели.
Бельгия поставляет Украине стрелковое оружие, автомобильную технику, подводные дроны, топливо, медицинское оборудование, однако эта помощь была значительно ниже объемов соседних государств ЕС.
Предыдущее бельгийское правительство обещало поставить Украине самолеты F-16 в 2024 году, но так и не смогло выполнить свое обещание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Посол России в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов
28 декабря 2024, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБельгияРоссияТео ФранкенВладимир ЗеленскийСергей ЛавровEuroclearЕвросоюзНАТОF-16
 
 
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