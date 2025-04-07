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Появились подробности о банде, принуждавшей женщин к проституции
Появились подробности о банде, принуждавшей женщин к проституции - РИА Новости, 07.04.2025
Появились подробности о банде, принуждавшей женщин к проституции
Банду, похищавшую женщин и заставлявшую заниматься проституцией, сформировал красноярский "авторитет" Сергей Иванов по прозвищу Иванчик, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:24:00+03:00
2025-04-07T13:24:00+03:00
2025-04-07T13:24:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Банду, похищавшую женщин и заставлявшую заниматься проституцией, сформировал красноярский "авторитет" Сергей Иванов по прозвищу Иванчик, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Банду сформировал криминальный авторитет Сергей Иванов, его прозвище - Иванчик", - сказал собеседник. В понедельник региональный СК РФ сообщал, что в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого явилось вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Хорошо организованная банда, в состав которой за семь лет входили около 40 человек, функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. Возбуждено дело об организации и участии в преступном сообществе, главарь арестован, задержаны еще 11 человек. Для вовлечения в занятие проституцией участники преступного сообщества подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, забирали у них документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно.
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Задержание участников банды в квартире, которые похищали женщин
РИА Новости публикует новые кадры задержания участников банды, которые в Красноярском крае и Новосибирской области похищали одиноких женщин и заставляли их заниматься проституцией.
2025-04-07T13:24
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происшествия, красноярский край, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности о банде, принуждавшей женщин к проституции
Банду, принуждавшую женщин к проституции, сформировал красноярский авторитет