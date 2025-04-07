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Баканов встретился с представителями НАСА на Байконуре

Баканов встретился с представителями НАСА на Байконуре - РИА Новости, 07.04.2025

Баканов встретился с представителями НАСА на Байконуре

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов проводит на Байконуре встречу с представителями NASA, они обсудят сотрудничество на МКС и совместное празднование... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:27:00+03:00

2025-04-07T15:27:00+03:00

2025-04-07T17:13:00+03:00

космос - риа наука

байконур (город)

наса

роскосмос

дмитрий баканов

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов проводит на Байконуре встречу с представителями NASA, они обсудят сотрудничество на МКС и совместное празднование годовщины миссии "Союз-Апполон", сообщила госкорпорация."Началась встреча с NASA. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кеннет Бауэрсокс обсудят сотрудничество на МКС, предстоящий 8 апреля пилотируемый пуск, совместное празднование годовщины стыковки "Союз-Апполон", - говорится в сообщении.

байконур (город)

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2025

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космос - риа наука, байконур (город), наса, роскосмос, дмитрий баканов