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Баканов встретился с представителями НАСА на Байконуре
Баканов встретился с представителями НАСА на Байконуре - РИА Новости, 07.04.2025
Баканов встретился с представителями НАСА на Байконуре
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов проводит на Байконуре встречу с представителями NASA, они обсудят сотрудничество на МКС и совместное празднование... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:27:00+03:00
2025-04-07T15:27:00+03:00
2025-04-07T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов проводит на Байконуре встречу с представителями NASA, они обсудят сотрудничество на МКС и совместное празднование годовщины миссии "Союз-Апполон", сообщила госкорпорация."Началась встреча с NASA. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кеннет Бауэрсокс обсудят сотрудничество на МКС, предстоящий 8 апреля пилотируемый пуск, совместное празднование годовщины стыковки "Союз-Апполон", - говорится в сообщении.
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космос - риа наука, байконур (город), наса, роскосмос, дмитрий баканов
Космос - РИА Наука, Байконур (город), НАСА, Роскосмос, Дмитрий Баканов
Баканов встретился с представителями НАСА на Байконуре
Глава "Роскосмоса" Баканов и представители НАСА обсудят сотрудничество на МКС