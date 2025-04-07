https://ria.ru/20250407/avito-2009879753.html

Большая языковая модель Авито стала первой в бенчмарке MERA

Большая языковая модель Авито стала первой в бенчмарке MERA - РИА Новости, 07.04.2025

Большая языковая модель Авито стала первой в бенчмарке MERA

Языковая модель A-Vibe от "Авито" заняла первое место в российском бенчмарке MERA среди облегченных моделей (до 10 миллиардов параметров), сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:49:00+03:00

2025-04-07T18:49:00+03:00

2025-04-07T18:49:00+03:00

технологии

авито

искусственный интеллект (ии)

торговля

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Языковая модель A-Vibe от "Авито" заняла первое место в российском бенчмарке MERA среди облегченных моделей (до 10 миллиардов параметров), сообщает пресс-служба компании.Технология A-Vibe уже работает в сервисах "Авито" — например, помогает продавцам писать продающие описания и быстрее договариваться о сделке в мессенджере. До конца года компания планирует добавить еще 20 новых сценариев, а в будущем может открыть код модели для всех."Первое место доказывает, что оптимизированная архитектура и качественные данные могут обеспечить отличные результаты даже при небольшом размере модели. A-Vibe создавалось оптимальной по соотношению между качеством, скоростью работы и затратой ресурсов. Такой баланс позволяет обеспечивать быструю обработку запросов даже в периоды пиковой нагрузки и масштабировать технологию на всю аудиторию платформы. Именно обучение небольшой модели под наши нужды позволяет нам закладывать окупаемость инвестиций: Авито планирует вложить в GenAI около 12 млрд рублей, а заработать более 21 млрд рублей к 2028 году", – приводит пресс-служба слова старшего директора по данным и аналитике компании Андрея Рыбинцева.Тестирование включало задачи различной сложности — от базового понимания текста до продвинутых лингвистических задач, требующих глубокой работы с контекстом.Команда "Авито" разработала собственные генеративные модели A-Vibe и A-Vision, использовав для обучения на начальном этапе открытую модель. Однако она имела ограничения в работе с русским языком. Модель обучалась на данных более чем 100 языков, при этом русский составлял менее 1% общего объема данных. Из-за этого она плохо понимала и генерировала текст на русском.Разработчики модифицировали и провели "русификацию" модели, заменив стандартный токенизатор на собственный – он умеет работать с русским языком. Теперь модель обрабатывает русский текст до двух раз быстрее по сравнению с оригинальной моделью, а понимание и генерация текста на русском становятся значительно лучше, отмечают в "Авито". При этом A-Vibe может одновременно обрабатывать до 32 тысяч текстовых фрагментов (токенов)."Мы рассматриваем возможность выпуска модели в открытый доступ, что станет нашим вкладом в развитие российского рынка ИИ. Это поможет малому бизнесу внедрять передовые технологии без значительных инвестиций, образовательным учреждениям создавать прикладные программы, а независимым разработчикам строить современные сервисы на базе отечественных технологий. Для нас это возможность получить ценную обратную связь от рынка и улучшить наши модели", – комментирует руководитель разработки больших языковых моделей "Авито" Анастасия Рысьмятова.

https://ria.ru/20250320/avito-2006055066.html

https://ria.ru/20250127/avito-1995702254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, авито, искусственный интеллект (ии), торговля