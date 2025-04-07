https://ria.ru/20250407/aviakompanii-2009730373.html
Турецкие авиакомпании разрешили сдавать билеты без штрафов
Турецкие авиакомпании разрешили сдавать билеты без штрафов - РИА Новости, 07.04.2025
Турецкие авиакомпании разрешили сдавать билеты без штрафов
Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и AJet разрешили клиентам сдавать билеты в течение суток после покупки без каких-либо штрафов, если до вылета остается... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:36:00+03:00
2025-04-07T06:36:00+03:00
2025-04-07T06:36:00+03:00
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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и AJet разрешили клиентам сдавать билеты в течение суток после покупки без каких-либо штрафов, если до вылета остается более недели, сообщили РИА Новости в компаниях. У Turkish Airlines ранее возврат билета без штрафа был возможен лишь на самом дорогом тарифе PrimeFly при условии, что до вылета остается более 12 часов. "Да, теперь вы можете получить обратно полную стоимость билета, если возвращаете его в течение 24 часов после приобретения при условии, что до вылета остается как минимум 168 часов", - сообщили РИА Новости в колл-центре Turkish Airlines. Там отметили, что данная программа распространяется только на билеты, приобретенные через приложение и официальный сайт авиакомпании. В случае покупки билетов через агрегаторы полный возврат суммы не гарантирован. Пассажиры смогут вернуть стоимость билета за исключением сборов за дополнительные услуги, такие как выбор места и дополнительный багаж. Россияне могут приобрести билеты на сайте и в приложении Turkish Airlines только картами UnionPay ряда российских банков. У компании-лоукостера AJet условия возврата схожие, но более мягкие. Так, если до вылета рейса остается как минимум трое суток, то вернуть деньги можно в течение 24 часов после покупки билета. Если до вылета от 24 часов до трех суток, заявку на возврат средств необходимо оформить в течение одного часа после покупки, а если до вылета менее суток - в течение 30 минут, уточнили в компании.
https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007089393.html
https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005962135.html
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turkish airlines
Турецкие авиакомпании разрешили сдавать билеты без штрафов
Turkish Airlines и AJet разрешили сдавать билеты в течение суток после покупки
СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и AJet разрешили клиентам сдавать билеты в течение суток после покупки без каких-либо штрафов, если до вылета остается более недели, сообщили РИА Новости в компаниях.
У Turkish Airlines
ранее возврат билета без штрафа был возможен лишь на самом дорогом тарифе PrimeFly при условии, что до вылета остается более 12 часов.
"Да, теперь вы можете получить обратно полную стоимость билета, если возвращаете его в течение 24 часов после приобретения при условии, что до вылета остается как минимум 168 часов", - сообщили РИА Новости в колл-центре Turkish Airlines.
Там отметили, что данная программа распространяется только на билеты, приобретенные через приложение и официальный сайт авиакомпании. В случае покупки билетов через агрегаторы полный возврат суммы не гарантирован. Пассажиры смогут вернуть стоимость билета за исключением сборов за дополнительные услуги, такие как выбор места и дополнительный багаж.
Россияне могут приобрести билеты на сайте и в приложении Turkish Airlines только картами UnionPay ряда российских банков.
У компании-лоукостера AJet условия возврата схожие, но более мягкие. Так, если до вылета рейса остается как минимум трое суток, то вернуть деньги можно в течение 24 часов после покупки билета.
Если до вылета от 24 часов до трех суток, заявку на возврат средств необходимо оформить в течение одного часа после покупки, а если до вылета менее суток - в течение 30 минут, уточнили в компании.