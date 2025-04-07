https://ria.ru/20250407/audi-2009828146.html

Audi приостановила экспорт автомобилей в США, пишет Spiegel

Audi приостановила экспорт автомобилей в США, пишет Spiegel - РИА Новости, 07.04.2025

Audi приостановила экспорт автомобилей в США, пишет Spiegel

Немецкая компания Audi приостанавливает поставку автомобилей в США после введения американских пошлин, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представительницу... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:06:00+03:00

2025-04-07T16:06:00+03:00

2025-04-07T16:48:00+03:00

сша

мексика

германия

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Немецкая компания Audi приостанавливает поставку автомобилей в США после введения американских пошлин, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представительницу компании. "Все автомобили, которые прибыли в США после 2 апреля, пока должны быть удержаны и не будут передаваться дилерам", — говорится в материале. Автопроизводитель уведомил дилеров, что они должны сконцентрироваться на том, чтобы сократить свои складские запасы. В настоящее время Audi имеет в запасе более чем 37 тысяч автомобилей в Штатах, которые не будут затронуты новыми пошлинами и, следовательно, могут быть проданы, сообщила пресс-секретарь Audi. По ее словам, этого хватит примерно на два месяца. Как поясняет издание, у компании нет собственного производства в Соединенных Штатах, все автомобили приходится импортировать. Бестселлер в США Audi Q5 производится на заводе в Мексике, остальные автомобили — на заводах в Германии, Венгрии и Словакии. Ранее СМИ сообщали, что концерн Volkswagen предупредил своих дилеров в США о намерении добавить расходы на новые американские пошлины к стоимости своих автомобилей. Кроме того, сообщалось о временной приостановке поставок автомобилей из Мексики по железной дороге и задержке в порту автомобилей, отправленных из Европы. Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250407/indija-2009794543.html

https://ria.ru/20250407/medvedchuk-2009756475.html

https://ria.ru/20250403/stellantis-2009163262.html

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сша, мексика, германия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире