https://ria.ru/20250407/arest-2009873099.html

В Тюменской области задержали подозреваемых в телефонных аферах

В Тюменской области задержали подозреваемых в телефонных аферах - РИА Новости, 07.04.2025

В Тюменской области задержали подозреваемых в телефонных аферах

Четырех человек, подозреваемых в организации технических условий для массового обзвона жителей России и хищения денег, арестовали в Тюменской области, еще одной РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:44:00+03:00

2025-04-07T17:44:00+03:00

2025-04-07T17:44:00+03:00

происшествия

россия

тюменская область

ирина волк

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ТЮМЕНЬ, 7 апр – РИА Новости. Четырех человек, подозреваемых в организации технических условий для массового обзвона жителей России и хищения денег, арестовали в Тюменской области, еще одной суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, жителей региона через мессенджеры наняли для установки сим-боксов и обеспечения бесперебойной работы оборудования. Платили около 400 долларов в неделю. Анонимные кураторы использовали технические средства для массового обзвона населения России и хищения денег. "Коллеги из БСТМ МВД России совместно с сотрудниками УУР УМВД России по Тюменской области и регионального УФСБ России выявили противоправную деятельность и задержали подозреваемых… Возбуждено уголовное дело по... статьям 30 и 159 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одной подозреваемой – в виде запрета определенных действий", - написала Волк в Telegram-канале. Уточняется, что при обысках в арендованных фигурантами дела квартирах изъято 12 сим-боксов, около 2 тысяч сим-карт, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства противоправной деятельности.

https://ria.ru/20250407/smi-2009732662.html

https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009728154.html

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происшествия, россия, тюменская область, ирина волк