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В Тюменской области задержали подозреваемых в телефонных аферах - РИА Новости, 07.04.2025
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17:44 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/arest-2009873099.html
В Тюменской области задержали подозреваемых в телефонных аферах
В Тюменской области задержали подозреваемых в телефонных аферах - РИА Новости, 07.04.2025
В Тюменской области задержали подозреваемых в телефонных аферах
Четырех человек, подозреваемых в организации технических условий для массового обзвона жителей России и хищения денег, арестовали в Тюменской области, еще одной РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:44:00+03:00
2025-04-07T17:44:00+03:00
происшествия
россия
тюменская область
ирина волк
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ТЮМЕНЬ, 7 апр – РИА Новости. Четырех человек, подозреваемых в организации технических условий для массового обзвона жителей России и хищения денег, арестовали в Тюменской области, еще одной суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, жителей региона через мессенджеры наняли для установки сим-боксов и обеспечения бесперебойной работы оборудования. Платили около 400 долларов в неделю. Анонимные кураторы использовали технические средства для массового обзвона населения России и хищения денег. "Коллеги из БСТМ МВД России совместно с сотрудниками УУР УМВД России по Тюменской области и регионального УФСБ России выявили противоправную деятельность и задержали подозреваемых… Возбуждено уголовное дело по... статьям 30 и 159 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одной подозреваемой – в виде запрета определенных действий", - написала Волк в Telegram-канале. Уточняется, что при обысках в арендованных фигурантами дела квартирах изъято 12 сим-боксов, около 2 тысяч сим-карт, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства противоправной деятельности.
https://ria.ru/20250407/smi-2009732662.html
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происшествия, россия, тюменская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Тюменская область, Ирина Волк
В Тюменской области задержали подозреваемых в телефонных аферах

В Тюменской области арестовали четырех подозреваемых в телефонном мошенничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 7 апр – РИА Новости. Четырех человек, подозреваемых в организации технических условий для массового обзвона жителей России и хищения денег, арестовали в Тюменской области, еще одной суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, жителей региона через мессенджеры наняли для установки сим-боксов и обеспечения бесперебойной работы оборудования. Платили около 400 долларов в неделю. Анонимные кураторы использовали технические средства для массового обзвона населения России и хищения денег.
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"Коллеги из БСТМ МВД России совместно с сотрудниками УУР УМВД России по Тюменской области и регионального УФСБ России выявили противоправную деятельность и задержали подозреваемых… Возбуждено уголовное дело по... статьям 30 и 159 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одной подозреваемой – в виде запрета определенных действий", - написала Волк в Telegram-канале.
Уточняется, что при обысках в арендованных фигурантами дела квартирах изъято 12 сим-боксов, около 2 тысяч сим-карт, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы.
Полиция продолжает устанавливать обстоятельства противоправной деятельности.
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ПроисшествияРоссияТюменская областьИрина Волк
 
 
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