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Виновного в гибели двух человек в ДТП на Алтае заключили под стражу - РИА Новости, 07.04.2025
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06:31 07.04.2025 (обновлено: 10:52 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/altay-2009729928.html
Виновного в гибели двух человек в ДТП на Алтае заключили под стражу
Виновного в гибели двух человек в ДТП на Алтае заключили под стражу - РИА Новости, 07.04.2025
Виновного в гибели двух человек в ДТП на Алтае заключили под стражу
Виновного в аварии с автобусом, в котором погибли два человека, заключили под стражу в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:31:00+03:00
2025-04-07T10:52:00+03:00
происшествия
алтайский край
бийский район
бийск
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БАРНАУЛ, 7 апр – РИА Новости. Виновного в аварии с автобусом, в котором погибли два человека, заключили под стражу в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Тридцать первого марта 2025 года в вечернее время в Бийском районе местный житель, не имея права на управление транспортным средством, допустил столкновение управляемого им легкового автомобиля с рейсовым автобусом следовавшим по маршруту "г. Бийск - с. Первомайское - пос. Ясная Поляна". В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина - пассажир автобуса и пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Еще три человека госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Прокурором Бийского района Романом Косаревым поддержано в суде ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя легкового автомобиля. "Бийским районным судом с учетом позиции прокурора принято соответствующее решение. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре региона", - подчеркнула Антошкина.
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алтайский край
бийский район
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происшествия, алтайский край, бийский район, бийск
Происшествия, Алтайский край, Бийский район, Бийск
Виновного в гибели двух человек в ДТП на Алтае заключили под стражу

Виновного в гибели двух человек в ДТП с автобусом на Алтае заключили под стражу

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БАРНАУЛ, 7 апр – РИА Новости. Виновного в аварии с автобусом, в котором погибли два человека, заключили под стражу в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Тридцать первого марта 2025 года в вечернее время в Бийском районе местный житель, не имея права на управление транспортным средством, допустил столкновение управляемого им легкового автомобиля с рейсовым автобусом следовавшим по маршруту "г. Бийск - с. Первомайское - пос. Ясная Поляна". В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина - пассажир автобуса и пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
Еще три человека госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Прокурором Бийского района Романом Косаревым поддержано в суде ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя легкового автомобиля.
"Бийским районным судом с учетом позиции прокурора принято соответствующее решение. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре региона", - подчеркнула Антошкина.
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ПроисшествияАлтайский крайБийский районБийск
 
 
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