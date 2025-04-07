https://ria.ru/20250407/alkogol-2009920926.html

В Вологодской области не согласились с заявлениями о черном рынке алкоголя

В Вологодской области не согласились с заявлениями о черном рынке алкоголя - РИА Новости, 07.04.2025

В Вологодской области не согласились с заявлениями о черном рынке алкоголя

Власти Вологодской области не согласны с сообщениями СМИ о якобы формировании "черного рынка" по продаже алкоголя в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:42:00+03:00

2025-04-07T23:42:00+03:00

2025-04-07T23:42:00+03:00

вологодская область

вологда

череповец

георгий филимонов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156025/26/1560252620_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_7250037975c8029ba03ccacc869674d8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Власти Вологодской области не согласны с сообщениями СМИ о якобы формировании "черного рынка" по продаже алкоголя в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Вологодской области на фоне введения ограничений якобы сформировался "черный рынок" по продаже алкогольной продукции. "Не можем согласиться с выводами о формирования черного рынка алкоголя: черный рынок подразумевает некую систему. Для заявлений о его наличии нужны более весомые цифры и факты, чем частные суждения, нерепрезентативный опрос нескольких вологжан, покупающих и продающих спиртное в обход законодательства. В репортаже не учтены мнения представителей здравоохранения и правоохранительных органов и не приведена релевантная статистика", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. Там отметили, что в регионе понимали, что "принятие закона (об ограничении розничной продажи алкоголя - ред.) вызовет недовольство среди некоторых категорий населения, а также крупных игроков алкогольного рынка и что будут предприниматься попытки обойти новые правила и преподнести частное мнение как общее". Сообщается, что правительство Вологодской области совместно с региональным управлением МВД работает и будет работать над пресечением и выявлением правонарушений закона об ограничении розничной продажи алкоголя. "В частности, рейды по выявлению нарушений проводили сотрудники отдела торговли министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. Работа государственных структур дополняется работой специального чат-бота, куда неравнодушные граждане сообщают о нелегальной продаже спиртного. Мы благодарны корреспонденту "Коммерсанта" за сигнал и проведем проверки по всем фактам правонарушений, изложенных в репортаже. Тем не менее, нескольких случаев, описанных автором недостаточно для формирования объективной картины происходящего", - говорится в сообщении. Отмечается, что таксистов за нелегальную торговлю алкоголем агрегаторы лишают лицензии. "В Вологде работают тайные покупатели, которые после покупки алкоголя у таксиста сообщают об этом факте руководству агрегатора, после чего начинается проверка", - отметили в пресс-службе. По информации пресс-службы, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов регулярно в своих соцсетях приводит свежую статистку по итогам действия закона об ограничении продажи алкоголя. В частности, в ходе борьбы с нарушениями в крупных городах региона закрыта почти половина алкомаркетов: в Вологде из 118 точек закрылось 59, в Череповце – 109 магазинов из 265. В районах области ликвидировали 35 торговых точек, не соответствовавших законодательству. По сравнению с прошлым годом на 31% сократилось количество преступлений, совершенных в пьяном виде; также на 49,3% меньше стало ДТП с пьяными водителями. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

https://ria.ru/20250318/prodazha-2005794149.html

https://ria.ru/20241029/vologda-1980696163.html

https://ria.ru/20241114/volodin-1983789017.html

вологодская область

вологда

череповец

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, россия