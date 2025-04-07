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В Вологодской области не согласились с заявлениями о черном рынке алкоголя - РИА Новости, 07.04.2025
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23:42 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/alkogol-2009920926.html
В Вологодской области не согласились с заявлениями о черном рынке алкоголя
В Вологодской области не согласились с заявлениями о черном рынке алкоголя - РИА Новости, 07.04.2025
В Вологодской области не согласились с заявлениями о черном рынке алкоголя
Власти Вологодской области не согласны с сообщениями СМИ о якобы формировании "черного рынка" по продаже алкоголя в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:42:00+03:00
2025-04-07T23:42:00+03:00
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Власти Вологодской области не согласны с сообщениями СМИ о якобы формировании "черного рынка" по продаже алкоголя в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Вологодской области на фоне введения ограничений якобы сформировался "черный рынок" по продаже алкогольной продукции. "Не можем согласиться с выводами о формирования черного рынка алкоголя: черный рынок подразумевает некую систему. Для заявлений о его наличии нужны более весомые цифры и факты, чем частные суждения, нерепрезентативный опрос нескольких вологжан, покупающих и продающих спиртное в обход законодательства. В репортаже не учтены мнения представителей здравоохранения и правоохранительных органов и не приведена релевантная статистика", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. Там отметили, что в регионе понимали, что "принятие закона (об ограничении розничной продажи алкоголя - ред.) вызовет недовольство среди некоторых категорий населения, а также крупных игроков алкогольного рынка и что будут предприниматься попытки обойти новые правила и преподнести частное мнение как общее". Сообщается, что правительство Вологодской области совместно с региональным управлением МВД работает и будет работать над пресечением и выявлением правонарушений закона об ограничении розничной продажи алкоголя. "В частности, рейды по выявлению нарушений проводили сотрудники отдела торговли министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. Работа государственных структур дополняется работой специального чат-бота, куда неравнодушные граждане сообщают о нелегальной продаже спиртного. Мы благодарны корреспонденту "Коммерсанта" за сигнал и проведем проверки по всем фактам правонарушений, изложенных в репортаже. Тем не менее, нескольких случаев, описанных автором недостаточно для формирования объективной картины происходящего", - говорится в сообщении. Отмечается, что таксистов за нелегальную торговлю алкоголем агрегаторы лишают лицензии. "В Вологде работают тайные покупатели, которые после покупки алкоголя у таксиста сообщают об этом факте руководству агрегатора, после чего начинается проверка", - отметили в пресс-службе. По информации пресс-службы, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов регулярно в своих соцсетях приводит свежую статистку по итогам действия закона об ограничении продажи алкоголя. В частности, в ходе борьбы с нарушениями в крупных городах региона закрыта почти половина алкомаркетов: в Вологде из 118 точек закрылось 59, в Череповце – 109 магазинов из 265. В районах области ликвидировали 35 торговых точек, не соответствовавших законодательству. По сравнению с прошлым годом на 31% сократилось количество преступлений, совершенных в пьяном виде; также на 49,3% меньше стало ДТП с пьяными водителями. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
https://ria.ru/20250318/prodazha-2005794149.html
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вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, россия
Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, Россия
В Вологодской области не согласились с заявлениями о черном рынке алкоголя

Власти Вологодской области не согласились с выводами СМИ о черном рынке алкоголя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВино
Вино - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Власти Вологодской области не согласны с сообщениями СМИ о якобы формировании "черного рынка" по продаже алкоголя в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Вологодской области на фоне введения ограничений якобы сформировался "черный рынок" по продаже алкогольной продукции.
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"Не можем согласиться с выводами о формирования черного рынка алкоголя: черный рынок подразумевает некую систему. Для заявлений о его наличии нужны более весомые цифры и факты, чем частные суждения, нерепрезентативный опрос нескольких вологжан, покупающих и продающих спиртное в обход законодательства. В репортаже не учтены мнения представителей здравоохранения и правоохранительных органов и не приведена релевантная статистика", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Там отметили, что в регионе понимали, что "принятие закона (об ограничении розничной продажи алкоголя - ред.) вызовет недовольство среди некоторых категорий населения, а также крупных игроков алкогольного рынка и что будут предприниматься попытки обойти новые правила и преподнести частное мнение как общее".
Сообщается, что правительство Вологодской области совместно с региональным управлением МВД работает и будет работать над пресечением и выявлением правонарушений закона об ограничении розничной продажи алкоголя.
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"В частности, рейды по выявлению нарушений проводили сотрудники отдела торговли министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. Работа государственных структур дополняется работой специального чат-бота, куда неравнодушные граждане сообщают о нелегальной продаже спиртного. Мы благодарны корреспонденту "Коммерсанта" за сигнал и проведем проверки по всем фактам правонарушений, изложенных в репортаже. Тем не менее, нескольких случаев, описанных автором недостаточно для формирования объективной картины происходящего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таксистов за нелегальную торговлю алкоголем агрегаторы лишают лицензии. "В Вологде работают тайные покупатели, которые после покупки алкоголя у таксиста сообщают об этом факте руководству агрегатора, после чего начинается проверка", - отметили в пресс-службе.
По информации пресс-службы, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов регулярно в своих соцсетях приводит свежую статистку по итогам действия закона об ограничении продажи алкоголя. В частности, в ходе борьбы с нарушениями в крупных городах региона закрыта почти половина алкомаркетов: в Вологде из 118 точек закрылось 59, в Череповце – 109 магазинов из 265. В районах области ликвидировали 35 торговых точек, не соответствовавших законодательству. По сравнению с прошлым годом на 31% сократилось количество преступлений, совершенных в пьяном виде; также на 49,3% меньше стало ДТП с пьяными водителями.
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
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