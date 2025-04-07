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Суд арестовал активы бывших контролирующих лиц "Открытие Холдинга"

Суд арестовал активы бывших контролирующих лиц "Открытие Холдинга" - РИА Новости, 07.04.2025

Суд арестовал активы бывших контролирующих лиц "Открытие Холдинга"

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", Марии Булатовой арестовал активы РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:08:00+03:00

2025-04-07T12:08:00+03:00

2025-04-07T12:09:00+03:00

михаил назарычев

вадим беляев

рубен аганбегян

траст

происшествия

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", Марии Булатовой арестовал активы троих бывших контролирующих лиц компании и ООО "АБЕ Консалтинг" в пределах более 915,7 миллиарда рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арестованы денежные средства за исключением прожиточного минимума и иное имущество Михаила Назарычева, бывшего замгендиректора "Открытие Холдинга", Дмитрия Ромаева, бывшего президента банка "Открытие", и Оксаны Айсиной, гендиректора ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшего "Открытие Холдингу" бухгалтерские услуги. Эти три физлица и одно юрлицо в феврале были привлечены к субсидиарной ответственности по долгам "Открытие Холдинга" наряду с четырьмя другими ответчиками – основателем и экс-бенефициаром группы "Открытие" Вадимом Беляевым, экс-президентом банка "Открытие" Рубеном Аганбегяном и бывшими гендиректорами Андреем Коняевым и Павлом Федосеевым. При этом активы этих четырех ответчиков в пределах около 916,2 миллиарда рублей были арестованы судом еще в январе прошлого года. Необходимость обеспечительных мер Булатова мотивировала, в частности, тем, что Беляев, Назарычев и Ромаев "выехали за пределы Российской Федерации, что предполагает их возможность, например, свободно вывести активы для нивелирования предстоящего взыскания". Кроме того, она констатировала "стремительное уменьшение активов" ООО "АБЕ Консалтинг" в 2023 году - на сумму более 75 миллионов рублей. "После вынесения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности защита интересов кредиторов приобретает особое значение, поскольку основания ответственности Назарычева М.Ю., Ромаева Д.З., Айсиной О.А., ООО "АБЕ Консалтинг" составляют активные действия по выводу денежных средств должника и искажение данных бухгалтерского учета, что свидетельствует о противоправном характере поведения ответчиков и повышенном риске сокрытия ими своего имущества от взыскания", - приводится в материалах дела аргументация конкурсного управляющего, с которой согласился суд. Производство в отношении определения размера субсидиарной ответственности суд в феврале приостановил до окончания расчетов с кредиторами. Размер ответственности будет равен сумме неудовлетворенных по завершении процедуры банкротства требований кредиторов. Сейчас в реестре требования на сумму более 915,7 миллиарда рублей, за реестром – еще почти на 649 миллионов. По данным РИА Новости, пока не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст", основного кредитора должника, на сумму около 107,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250406/rosnano-2009604275.html

https://ria.ru/20250305/smi-2003097836.html

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михаил назарычев, вадим беляев, рубен аганбегян, траст , происшествия