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Африканский союз обеспокоен пошлинами США, передает AFP

Африканский союз обеспокоен пошлинами США, передает AFP - РИА Новости, 07.04.2025

Африканский союз обеспокоен пошлинами США, передает AFP

Африканский союз выражает обеспокоенность введенными США пошлинами на импорт из десятков государств, заявил пресс-секретарь объединения Нур Мохамуд Шейх. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:42:00+03:00

2025-04-07T19:42:00+03:00

2025-04-07T19:42:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Африканский союз выражает обеспокоенность введенными США пошлинами на импорт из десятков государств, заявил пресс-секретарь объединения Нур Мохамуд Шейх. "Председатель комиссии (Африканского союза - ред.) Махмуд Али Юссуф выразил глубокую обеспокоенность по поводу тарифов и призвал правительство США пересмотреть свое решение", - говорится в сообщении агентства Франс Пресс, которому предоставил комментарий пресс-секретарь. Он добавил, что Юссуф "призывает США укреплять, а не подвергать напряжению, давнее партнерство, основанное на общих ценностях и взаимных стремлениях". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.

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