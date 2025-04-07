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Африканский союз обеспокоен пошлинами США, передает AFP
Африканский союз обеспокоен пошлинами США, передает AFP - РИА Новости, 07.04.2025
Африканский союз обеспокоен пошлинами США, передает AFP
Африканский союз выражает обеспокоенность введенными США пошлинами на импорт из десятков государств, заявил пресс-секретарь объединения Нур Мохамуд Шейх. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:42:00+03:00
2025-04-07T19:42:00+03:00
2025-04-07T19:42:00+03:00
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дональд трамп
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введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Африканский союз выражает обеспокоенность введенными США пошлинами на импорт из десятков государств, заявил пресс-секретарь объединения Нур Мохамуд Шейх. "Председатель комиссии (Африканского союза - ред.) Махмуд Али Юссуф выразил глубокую обеспокоенность по поводу тарифов и призвал правительство США пересмотреть свое решение", - говорится в сообщении агентства Франс Пресс, которому предоставил комментарий пресс-секретарь. Он добавил, что Юссуф "призывает США укреплять, а не подвергать напряжению, давнее партнерство, основанное на общих ценностях и взаимных стремлениях". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
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сша, дональд трамп, африканский союз, введение трампом пошлин на импорт, в мире, африка
США, Дональд Трамп, Африканский союз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Африка
Африканский союз обеспокоен пошлинами США, передает AFP
AFP: Африканский союз обеспокоен пошлинами США на импорт из десятков стран