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Как выживает в Африке студентка из Ижевска, которая вышла замуж за принца - РИА Новости, 07.04.2025
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18:35 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/afrika-2009864364.html
Как выживает в Африке студентка из Ижевска, которая вышла замуж за принца
Как выживает в Африке студентка из Ижевска, которая вышла замуж за принца - РИА Новости, 07.04.2025
Как выживает в Африке студентка из Ижевска, которая вышла замуж за принца
В свое время спам-рассылка от мошенников, представляющихся принцами из Нигерии, заставили многих усомниться, а если в самом деле настоящие принцы на африканском РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:35:00+03:00
2025-04-07T18:35:00+03:00
нигерия
ижевск
россия
наталья соколова
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В свое время спам-рассылка от мошенников, представляющихся принцами из Нигерии, заставили многих усомниться, а если в самом деле настоящие принцы на африканском континенте.Они есть, что подтверждает история Натальи Соколовой. Она вышла замуж за члена королевской фамилии из Нигерии. Но жизнь с принцем оказалась совсем не такая, как некоторые рисуют в розовых мечтах."Мистер ИжГТУ" и наследник состоянияНаталья Соколова и Джейкоб Йиса впервые повстречались, когда были студентами ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. Учась в одном университете, они часто общались. Молодой человек быстро стал местной достопримечательностью, стал "Мистером ИжГТУ", был моделью для модных бутиков Ижевска, принимал участие в шоу на местном телевидении, преподавал танцы и выступал на праздниках.Плюс был настоящим принцем. Правда, как оказалось, в Нигерии принцев, рассказывала Наталья "Коммерсанту", хоть пруд пруди: у каждого племени свой, а племен множество.Вскоре молодые люди поняли, что их связывает что-то гораздо большее, чем просто дружба. Их отношения развивались стремительно, Джейкоб позвал Наталью замуж, девушка согласилась.Правда, пришлось сыграть две свадьбы. Одну в Ижевске, а вторую уже в Минне, родном городе Джейкоба, по местным африканским традициям. И поздравить молодоженов пришли "всего-то" пара тысяч человек.Водка — хорошо, красную икру не понялиПосле свадьбы в Ижевске Наталья и Джейкоб, посовещавшись, решили, что будут жить в Нигерии. На родине у Джейкоба было больше возможностей построить хорошую карьеру. Отец Натальи передал родне жениха в Нигерию "русские сувениры" — литр водки и две баночки красной икры.С бутылкой африканцы разобрались быстро, а вот с икрой не знали, что делать."Я попробовала: вроде запах рыбный, но на рыбу не похоже, — отчиталась мама Джейкоба. — Просто так есть не смогла. Добавила кубики "магги" и перемешала с вареным рисом. Получилось вкусно".Свадьба без подарковПосле переезда в Нигерию пришлось играть местную свадьбу, она сильно отличает от свадьбы в России.Принято приглашать много народу, всех родственников до десятого колена, а вот дарить подарков не принято. Правда, гостям торжества вручали тарелки, ведра и тазики — на каждом презенте была наклейка с фотографией молодоженов и датой регистрации.В Нигерии нет традиции дарить даже цветы, да и отыскать их довольно сложно, но специально для русской невесты нашелся букетик роз. Столы на местных свадьбах не ломятся от продуктов, как у нас. На праздновании выдают бутылку воды, бутылку газировки и рис с небольшим куском мяса. И на этом всё!Дом на 12 человек и свет по расписаниюПосле свадьбы молодожены разместились в 5-комнатном доме, где с ними в совокупности живут 12 человек: родители, дети, двоюродная сестра мамы, родственница папы.По словам Натальи, ее это не стесняло и это было в радость. А после рождения сына Джаго она еще больше оценила достоинства большой африканской семьи, где все женщины сразу же включились в заботы о ее малыше.Сложнее было привыкнуть к проблемам с электроэнергией, ее дают несколько часов в день, по расписанию, которое постоянно меняется без всяких предупреждений. Только рано утром и вечером можно на что-то рассчитывать."Я привыкла к свету по расписанию, — не унывает Наталья. — Глажу одежду теперь заранее, встаю пораньше, чтобы включить стиральную машинку, и по графику отдыхаю от телефона и телевизора".Сложно и с интернетом. В наличии дорогой мобильный интернет, да и тот частенько пропадает.Хотя и вышла замуж за принца, но работать пришлосьЧего-чего, а скучать Наталье не приходится. Сразу после переезда она начала работать. В качестве модели снималась для рекламы местных модных магазинов и каталогов, затем устроилась на работу редактором онлайн-издания.Заодно оказывает услуги по декору и организации свадеб, созданию стильных образов.Как у нее еще хватает времени ещё и на ведение блога и отдельно — подкаста, не совсем понятно, но на него подписано почти 400 тысяч человек. И это при том, что Наталья растит двоих детей, кроме сына Джаго, в семье появилась ещё и дочь Зара.Наталья с мужем часто бывают в России, где семья обычно проводит отпуск, они путешествуют в разных городах нашей страны.Похоже, всё-таки Наталья нашла своего принца и нисколько не жалеет о переезде на другой континент, несмотря на все сложности.
нигерия
ижевск
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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нигерия, ижевск, россия, наталья соколова
Нигерия, Ижевск, Россия, Наталья Соколова

Как выживает в Африке студентка из Ижевска, которая вышла замуж за принца

© Фото : соцсети Натальи ЙисыНаталья Йиса (Соколова) и Джейкоб Йиса
Наталья Йиса (Соколова) и Джейкоб Йиса - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : соцсети Натальи Йисы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В свое время спам-рассылка от мошенников, представляющихся принцами из Нигерии, заставили многих усомниться, а если в самом деле настоящие принцы на африканском континенте.
Они есть, что подтверждает история Натальи Соколовой. Она вышла замуж за члена королевской фамилии из Нигерии. Но жизнь с принцем оказалась совсем не такая, как некоторые рисуют в розовых мечтах.

"Мистер ИжГТУ" и наследник состояния

Наталья Соколова и Джейкоб Йиса впервые повстречались, когда были студентами ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. Учась в одном университете, они часто общались. Молодой человек быстро стал местной достопримечательностью, стал "Мистером ИжГТУ", был моделью для модных бутиков Ижевска, принимал участие в шоу на местном телевидении, преподавал танцы и выступал на праздниках.
© Фото : соцсети Натальи ЙисыНаталья Йиса (Соколова)
Наталья Йиса (Соколова) - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : соцсети Натальи Йисы
Наталья Йиса (Соколова)
Плюс был настоящим принцем. Правда, как оказалось, в Нигерии принцев, рассказывала Наталья "Коммерсанту", хоть пруд пруди: у каждого племени свой, а племен множество.
Вскоре молодые люди поняли, что их связывает что-то гораздо большее, чем просто дружба. Их отношения развивались стремительно, Джейкоб позвал Наталью замуж, девушка согласилась.
Правда, пришлось сыграть две свадьбы. Одну в Ижевске, а вторую уже в Минне, родном городе Джейкоба, по местным африканским традициям. И поздравить молодоженов пришли "всего-то" пара тысяч человек.

Водка — хорошо, красную икру не поняли

После свадьбы в Ижевске Наталья и Джейкоб, посовещавшись, решили, что будут жить в Нигерии. На родине у Джейкоба было больше возможностей построить хорошую карьеру. Отец Натальи передал родне жениха в Нигерию "русские сувениры" — литр водки и две баночки красной икры.
© Фото : соцсети Натальи ЙисыНаталья Йиса (Соколова) и Джейкоб Йиса
Наталья Йиса (Соколова) и Джейкоб Йиса - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : соцсети Натальи Йисы
Наталья Йиса (Соколова) и Джейкоб Йиса
С бутылкой африканцы разобрались быстро, а вот с икрой не знали, что делать.
"Я попробовала: вроде запах рыбный, но на рыбу не похоже, — отчиталась мама Джейкоба. — Просто так есть не смогла. Добавила кубики "магги" и перемешала с вареным рисом. Получилось вкусно".

Свадьба без подарков

После переезда в Нигерию пришлось играть местную свадьбу, она сильно отличает от свадьбы в России.
© Фото : соцсети Натальи ЙисыНаталья Йиса (Соколова) и Джейкоб Йиса
Наталья Йиса (Соколова) и Джейкоб Йиса - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : соцсети Натальи Йисы
Наталья Йиса (Соколова) и Джейкоб Йиса
Принято приглашать много народу, всех родственников до десятого колена, а вот дарить подарков не принято. Правда, гостям торжества вручали тарелки, ведра и тазики — на каждом презенте была наклейка с фотографией молодоженов и датой регистрации.
В Нигерии нет традиции дарить даже цветы, да и отыскать их довольно сложно, но специально для русской невесты нашелся букетик роз. Столы на местных свадьбах не ломятся от продуктов, как у нас. На праздновании выдают бутылку воды, бутылку газировки и рис с небольшим куском мяса. И на этом всё!

Дом на 12 человек и свет по расписанию

После свадьбы молодожены разместились в 5-комнатном доме, где с ними в совокупности живут 12 человек: родители, дети, двоюродная сестра мамы, родственница папы.
© Фото : соцсети Натальи ЙисыНаталья Йиса (Соколова)
Наталья Йиса (Соколова) - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : соцсети Натальи Йисы
Наталья Йиса (Соколова)
По словам Натальи, ее это не стесняло и это было в радость. А после рождения сына Джаго она еще больше оценила достоинства большой африканской семьи, где все женщины сразу же включились в заботы о ее малыше.
Сложнее было привыкнуть к проблемам с электроэнергией, ее дают несколько часов в день, по расписанию, которое постоянно меняется без всяких предупреждений. Только рано утром и вечером можно на что-то рассчитывать.
"Я привыкла к свету по расписанию, — не унывает Наталья. — Глажу одежду теперь заранее, встаю пораньше, чтобы включить стиральную машинку, и по графику отдыхаю от телефона и телевизора".
© Getty Images / LingbeekАбуджа, Нигерия
Абуджа, Нигерия - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Lingbeek
Абуджа, Нигерия
Сложно и с интернетом. В наличии дорогой мобильный интернет, да и тот частенько пропадает.

Хотя и вышла замуж за принца, но работать пришлось

Чего-чего, а скучать Наталье не приходится. Сразу после переезда она начала работать. В качестве модели снималась для рекламы местных модных магазинов и каталогов, затем устроилась на работу редактором онлайн-издания.
Заодно оказывает услуги по декору и организации свадеб, созданию стильных образов.
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Сквер около 2-го корпусаКорпус ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
Корпус ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Сквер около 2-го корпуса
Корпус ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
Как у нее еще хватает времени ещё и на ведение блога и отдельно — подкаста, не совсем понятно, но на него подписано почти 400 тысяч человек. И это при том, что Наталья растит двоих детей, кроме сына Джаго, в семье появилась ещё и дочь Зара.
Наталья с мужем часто бывают в России, где семья обычно проводит отпуск, они путешествуют в разных городах нашей страны.
© Фото : соцсети Натальи ЙисыНаталья Йиса (Соколова)
Наталья Йиса (Соколова) - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : соцсети Натальи Йисы
Наталья Йиса (Соколова)
Похоже, всё-таки Наталья нашла своего принца и нисколько не жалеет о переезде на другой континент, несмотря на все сложности.
 
НигерияИжевскРоссияНаталья Соколова
 
 
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