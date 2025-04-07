https://ria.ru/20250407/afrika-2009864364.html

Как выживает в Африке студентка из Ижевска, которая вышла замуж за принца

Как выживает в Африке студентка из Ижевска, которая вышла замуж за принца - РИА Новости, 07.04.2025

Как выживает в Африке студентка из Ижевска, которая вышла замуж за принца

В свое время спам-рассылка от мошенников, представляющихся принцами из Нигерии, заставили многих усомниться, а если в самом деле настоящие принцы на африканском РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:35:00+03:00

2025-04-07T18:35:00+03:00

2025-04-07T18:35:00+03:00

нигерия

ижевск

россия

наталья соколова

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В свое время спам-рассылка от мошенников, представляющихся принцами из Нигерии, заставили многих усомниться, а если в самом деле настоящие принцы на африканском континенте.Они есть, что подтверждает история Натальи Соколовой. Она вышла замуж за члена королевской фамилии из Нигерии. Но жизнь с принцем оказалась совсем не такая, как некоторые рисуют в розовых мечтах."Мистер ИжГТУ" и наследник состоянияНаталья Соколова и Джейкоб Йиса впервые повстречались, когда были студентами ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. Учась в одном университете, они часто общались. Молодой человек быстро стал местной достопримечательностью, стал "Мистером ИжГТУ", был моделью для модных бутиков Ижевска, принимал участие в шоу на местном телевидении, преподавал танцы и выступал на праздниках.Плюс был настоящим принцем. Правда, как оказалось, в Нигерии принцев, рассказывала Наталья "Коммерсанту", хоть пруд пруди: у каждого племени свой, а племен множество.Вскоре молодые люди поняли, что их связывает что-то гораздо большее, чем просто дружба. Их отношения развивались стремительно, Джейкоб позвал Наталью замуж, девушка согласилась.Правда, пришлось сыграть две свадьбы. Одну в Ижевске, а вторую уже в Минне, родном городе Джейкоба, по местным африканским традициям. И поздравить молодоженов пришли "всего-то" пара тысяч человек.Водка — хорошо, красную икру не понялиПосле свадьбы в Ижевске Наталья и Джейкоб, посовещавшись, решили, что будут жить в Нигерии. На родине у Джейкоба было больше возможностей построить хорошую карьеру. Отец Натальи передал родне жениха в Нигерию "русские сувениры" — литр водки и две баночки красной икры.С бутылкой африканцы разобрались быстро, а вот с икрой не знали, что делать."Я попробовала: вроде запах рыбный, но на рыбу не похоже, — отчиталась мама Джейкоба. — Просто так есть не смогла. Добавила кубики "магги" и перемешала с вареным рисом. Получилось вкусно".Свадьба без подарковПосле переезда в Нигерию пришлось играть местную свадьбу, она сильно отличает от свадьбы в России.Принято приглашать много народу, всех родственников до десятого колена, а вот дарить подарков не принято. Правда, гостям торжества вручали тарелки, ведра и тазики — на каждом презенте была наклейка с фотографией молодоженов и датой регистрации.В Нигерии нет традиции дарить даже цветы, да и отыскать их довольно сложно, но специально для русской невесты нашелся букетик роз. Столы на местных свадьбах не ломятся от продуктов, как у нас. На праздновании выдают бутылку воды, бутылку газировки и рис с небольшим куском мяса. И на этом всё!Дом на 12 человек и свет по расписаниюПосле свадьбы молодожены разместились в 5-комнатном доме, где с ними в совокупности живут 12 человек: родители, дети, двоюродная сестра мамы, родственница папы.По словам Натальи, ее это не стесняло и это было в радость. А после рождения сына Джаго она еще больше оценила достоинства большой африканской семьи, где все женщины сразу же включились в заботы о ее малыше.Сложнее было привыкнуть к проблемам с электроэнергией, ее дают несколько часов в день, по расписанию, которое постоянно меняется без всяких предупреждений. Только рано утром и вечером можно на что-то рассчитывать."Я привыкла к свету по расписанию, — не унывает Наталья. — Глажу одежду теперь заранее, встаю пораньше, чтобы включить стиральную машинку, и по графику отдыхаю от телефона и телевизора".Сложно и с интернетом. В наличии дорогой мобильный интернет, да и тот частенько пропадает.Хотя и вышла замуж за принца, но работать пришлосьЧего-чего, а скучать Наталье не приходится. Сразу после переезда она начала работать. В качестве модели снималась для рекламы местных модных магазинов и каталогов, затем устроилась на работу редактором онлайн-издания.Заодно оказывает услуги по декору и организации свадеб, созданию стильных образов.Как у нее еще хватает времени ещё и на ведение блога и отдельно — подкаста, не совсем понятно, но на него подписано почти 400 тысяч человек. И это при том, что Наталья растит двоих детей, кроме сына Джаго, в семье появилась ещё и дочь Зара.Наталья с мужем часто бывают в России, где семья обычно проводит отпуск, они путешествуют в разных городах нашей страны.Похоже, всё-таки Наталья нашла своего принца и нисколько не жалеет о переезде на другой континент, несмотря на все сложности.

нигерия

ижевск

россия

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нигерия, ижевск, россия, наталья соколова