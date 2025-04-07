https://ria.ru/20250407/afganistan-2009917686.html

США прекращают большую часть оставшейся помощи Афганистану и Йемену

США прекращают большую часть оставшейся помощи Афганистану и Йемену - РИА Новости, 07.04.2025

США прекращают большую часть оставшейся помощи Афганистану и Йемену

Администрация президента США Дональда Трампа прекращает большую часть оставшейся американской помощи Афганистану и Йемену, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:12:00+03:00

2025-04-07T23:12:00+03:00

2025-04-07T23:12:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа прекращает большую часть оставшейся американской помощи Афганистану и Йемену, передает агентство Рейтер со ссылкой на девять источников, в том числе шесть чиновников США, знакомых с этим вопросом. "Администрация Трампа прекращает если не всю, то большую часть американской помощи Афганистану и Йемену, что, как ожидается, усугубит гуманитарный кризис в этих странах, поставив под угрозу жизни миллионов людей", - передает агентство. По словам бывшего руководителя бюро по гуманитарным вопросам агентства США по международному развитию (USAID) Сары Чарльз и других источников, на которые ссылается агентство, решение о прекращении этих и ряда других программ в более чем дюжине стран приняли на выходных госдепартамент США и USAID. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009916192.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009914603.html

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в мире, сша, афганистан, йемен, дональд трамп, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша