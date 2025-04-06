https://ria.ru/20250406/zimbabve-2009589245.html
Президент Зимбабве пообещал отменить все пошлины на американские товары
Президент Зимбабве пообещал отменить все пошлины на американские товары - РИА Новости, 06.04.2025
Президент Зимбабве пообещал отменить все пошлины на американские товары
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал отменить все пошлины на товары из США на фоне введения президентом Штатов Дональдом Трампом пошлин на... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T00:51:00+03:00
2025-04-06T00:51:00+03:00
2025-04-06T06:00:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал отменить все пошлины на товары из США на фоне введения президентом Штатов Дональдом Трампом пошлин на импортируемые товары.Как говорится в публикации Мнангагвы в соцсети X, страна придерживается сохранения дружественных отношений со всеми странами. "В духе построения взаимовыгодных и позитивных отношений с США под руководством президента Трампа я поручу правительству Зимбабве осуществить приостановку всех пошлин, взимаемых с товаров ... из Соединенных Штатов. Эта мера направлена на содействие расширению американского импорта на рынке Зимбабве, одновременно способствуя росту зимбабвийского экспорта, предназначенного для Штатов", — говорится в заявлении президента.Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250405/erdogan-2009585345.html
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зимбабве, сша, дональд трамп, эммерсон мнангагва, введение трампом пошлин на импорт
Зимбабве, США, Дональд Трамп, Эммерсон Мнангагва, Введение Трампом пошлин на импорт
Президент Зимбабве пообещал отменить все пошлины на американские товары
Президент Зимбабве Мнангагва пообещал отменить все пошлины на товары из США