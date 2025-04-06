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Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ - РИА Новости, 06.04.2025
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02:19 06.04.2025 (обновлено: 05:52 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/zhkkh-2009592528.html
Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ
Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ - РИА Новости, 06.04.2025
Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ
Задолженность по оплате услуг ЖКХ можно сократить за счет применения трехлетнего срока давности и исправления очевидных ошибок расчетов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T02:19:00+03:00
2025-04-06T05:52:00+03:00
общество
жкх
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задолженность по оплате услуг ЖКХ можно сократить за счет применения трехлетнего срока давности и исправления очевидных ошибок расчетов, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь."Распространенная ситуация связана со сроком исковой давности, который в сфере ЖКХ составляет три года. Если управляющая компания решила требовать в суде долги за период, превышающий этот срок, ответчик вправе заявить суду о пропуске давности. Судья, учитывая такое заявление, обычно отказывает во взыскании просроченных сумм и устанавливает предел взыскания тремя годами", — рассказал Бондарь. Эксперт подчеркнул, что срок давности не поможет гражданам полностью списать долг, он лишь препятствует принудительному судебному взысканию за устаревший период. В случае, если дело находится в стадии исполнительного производства, приставы проверяют, есть ли у человека доходы и имущество. Если у гражданина нет ни того, ни другого, то пристав выносит постановление об окончании производства, так как взыскать средства невозможно. В свою очередь управляющая компания может списать такой долг как безнадежный."Довольно часто встречаются и споры об ошибочном начислении. Если вы уверены, что ваша задолженность — это следствие некорректных тарифов, неверной площади помещения или сбоя в базе данных, нужно обратиться к поставщику услуг за сверкой расчётов, приложив квитанции и иные подтверждающие документы. В случаях, когда компания отказывается идти навстречу, можно пожаловаться в жилищную инспекцию: она имеет полномочия проверять соблюдение нормативов. Если и это не помогает, остаётся суд, который по результатам разбирательства может обязать пересмотреть суммы и убрать начисленную по ошибке задолженность", — добавил общественный деятель. Кардинальным способом решить проблему с долгами по ЖКХ Бондарь назвал банкротство. Он объяснил, что если общий долг гражданина превышает 500 тысяч рублей, то должник может обратиться в арбитражный суд для признания банкротства. Суд вводит процедуру анализа доходов и имущества гражданина, и если средств не хватает на полное погашение обязательств, то оставшаяся часть аннулируется, а после завершения банкротства кредиторы не могут взыскивать прежние долги. Эксперт также рассказал, как происходит списание долгов, если собственник жилья умирает. "Личные долги покойного "сгорают" в отношении самого умершего, и судебное производство в таких случаях прекращается. Если наследники принимают квартиру, они могут унаследовать и соответствующую задолженность, когда суд придет к выводу, что обязательства перешли к новому собственнику. Если же наследство никто не оформляет, управляющая компания практически лишается возможности взыскать долг и обычно списывает его", — пояснил Бондарь.Кроме того, общественный деятель упомянул случаи, когда жильцы узнают, что по купленной ими квартире числятся долги прежнего владельца. Бондарь подчеркнул, российские суды сами неоднократно указывали, что коммунальные долги привязаны не к квартире, а к конкретному лицу. В перечень таких долгов не входят взносы на капитальный ремонт, который переходят к новым собственникам автоматически. Эксперт уточнил, что если в договоре купли-продажи не было условий о принятии на себя старой задолженности, то попытка взыскать ее с нового жильца обычно становится неудачной.
https://ria.ru/20250331/gosduma-2008302272.html
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общество, жкх
Общество, ЖКХ
Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ

Юрист Бондарь: задолженность по ЖКХ можно сократить исправлением ошибок расчетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задолженность по оплате услуг ЖКХ можно сократить за счет применения трехлетнего срока давности и исправления очевидных ошибок расчетов, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«
"Распространенная ситуация связана со сроком исковой давности, который в сфере ЖКХ составляет три года. Если управляющая компания решила требовать в суде долги за период, превышающий этот срок, ответчик вправе заявить суду о пропуске давности. Судья, учитывая такое заявление, обычно отказывает во взыскании просроченных сумм и устанавливает предел взыскания тремя годами", — рассказал Бондарь.
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Эксперт подчеркнул, что срок давности не поможет гражданам полностью списать долг, он лишь препятствует принудительному судебному взысканию за устаревший период. В случае, если дело находится в стадии исполнительного производства, приставы проверяют, есть ли у человека доходы и имущество. Если у гражданина нет ни того, ни другого, то пристав выносит постановление об окончании производства, так как взыскать средства невозможно. В свою очередь управляющая компания может списать такой долг как безнадежный.
"Довольно часто встречаются и споры об ошибочном начислении. Если вы уверены, что ваша задолженность — это следствие некорректных тарифов, неверной площади помещения или сбоя в базе данных, нужно обратиться к поставщику услуг за сверкой расчётов, приложив квитанции и иные подтверждающие документы. В случаях, когда компания отказывается идти навстречу, можно пожаловаться в жилищную инспекцию: она имеет полномочия проверять соблюдение нормативов. Если и это не помогает, остаётся суд, который по результатам разбирательства может обязать пересмотреть суммы и убрать начисленную по ошибке задолженность", — добавил общественный деятель.
Кардинальным способом решить проблему с долгами по ЖКХ Бондарь назвал банкротство. Он объяснил, что если общий долг гражданина превышает 500 тысяч рублей, то должник может обратиться в арбитражный суд для признания банкротства. Суд вводит процедуру анализа доходов и имущества гражданина, и если средств не хватает на полное погашение обязательств, то оставшаяся часть аннулируется, а после завершения банкротства кредиторы не могут взыскивать прежние долги.
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Эксперт также рассказал, как происходит списание долгов, если собственник жилья умирает.
"Личные долги покойного "сгорают" в отношении самого умершего, и судебное производство в таких случаях прекращается. Если наследники принимают квартиру, они могут унаследовать и соответствующую задолженность, когда суд придет к выводу, что обязательства перешли к новому собственнику. Если же наследство никто не оформляет, управляющая компания практически лишается возможности взыскать долг и обычно списывает его", — пояснил Бондарь.
Кроме того, общественный деятель упомянул случаи, когда жильцы узнают, что по купленной ими квартире числятся долги прежнего владельца. Бондарь подчеркнул, российские суды сами неоднократно указывали, что коммунальные долги привязаны не к квартире, а к конкретному лицу. В перечень таких долгов не входят взносы на капитальный ремонт, который переходят к новым собственникам автоматически. Эксперт уточнил, что если в договоре купли-продажи не было условий о принятии на себя старой задолженности, то попытка взыскать ее с нового жильца обычно становится неудачной.
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