https://ria.ru/20250406/zhitel-2009605421.html

СК возбудил дело о теракте, совершенном ВСУ в Курской области

СК возбудил дело о теракте, совершенном ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.04.2025

СК возбудил дело о теракте, совершенном ВСУ в Курской области

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками теракта в Суджанском районе Курской области, в результате которого погиб... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:23:00+03:00

2025-04-06T09:23:00+03:00

2025-04-06T11:54:00+03:00

происшествия

россия

курская область

суджанский район

светлана петренко

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками теракта в Суджанском районе Курской области, в результате которого погиб мирный житель, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в Telegram-канале."В ходе осмотра жилого сектора хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области в одном из домов обнаружено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Террористический акт")", — сказала она. Собранные данные свидетельствуют, что к этому преступлению причастны украинские военнослужащие, добавила представитель СК.Сейчас следователи проводят опознание погибшего, допрашивают свидетелей, они назначили судебные экспертизы. Всех виновных установят и привлекут к ответственности, заверила Петренко.Следователи возбудили уже несколько уголовных дел по фактам преступлений, совершенных ВСУ на территории Курской области. Как подчеркивал президент Владимир Путин, все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html

россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте убийства ВСУ жителя Курской области Возбуждено уголовное дело об убийстве украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области. В ходе осмотра жилого сектора хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области в одном из домов обнаружено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти. 2025-04-06T09:23 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины