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СК возбудил дело о теракте, совершенном ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.04.2025
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09:23 06.04.2025 (обновлено: 11:54 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/zhitel-2009605421.html
СК возбудил дело о теракте, совершенном ВСУ в Курской области
СК возбудил дело о теракте, совершенном ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.04.2025
СК возбудил дело о теракте, совершенном ВСУ в Курской области
Военные следователи возбудили уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками теракта в Суджанском районе Курской области, в результате которого погиб... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:23:00+03:00
2025-04-06T11:54:00+03:00
происшествия
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками теракта в Суджанском районе Курской области, в результате которого погиб мирный житель, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в Telegram-канале."В ходе осмотра жилого сектора хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области в одном из домов обнаружено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Террористический акт")", — сказала она. Собранные данные свидетельствуют, что к этому преступлению причастны украинские военнослужащие, добавила представитель СК.Сейчас следователи проводят опознание погибшего, допрашивают свидетелей, они назначили судебные экспертизы. Всех виновных установят и привлекут к ответственности, заверила Петренко.Следователи возбудили уже несколько уголовных дел по фактам преступлений, совершенных ВСУ на территории Курской области. Как подчеркивал президент Владимир Путин, все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html
россия
курская область
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Работа следователей на месте убийства ВСУ жителя Курской области
Возбуждено уголовное дело об убийстве украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области. В ходе осмотра жилого сектора хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области в одном из домов обнаружено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти.
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происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил дело о теракте, совершенном ВСУ в Курской области

СК возбудил дело о теракте ВСУ в Курской области, из-за которого погиб человек

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками теракта в Суджанском районе Курской области, в результате которого погиб мирный житель, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в Telegram-канале.
"В ходе осмотра жилого сектора хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области в одном из домов обнаружено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Террористический акт")", — сказала она.
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Собранные данные свидетельствуют, что к этому преступлению причастны украинские военнослужащие, добавила представитель СК.
Сейчас следователи проводят опознание погибшего, допрашивают свидетелей, они назначили судебные экспертизы.
Всех виновных установят и привлекут к ответственности, заверила Петренко.
Следователи возбудили уже несколько уголовных дел по фактам преступлений, совершенных ВСУ на территории Курской области. Как подчеркивал президент Владимир Путин, все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
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ПроисшествияРоссияКурская областьСуджанский районСветлана ПетренкоВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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