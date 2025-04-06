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В Новосибирской области женщина насмерть сбила двух пешеходов - РИА Новости, 06.04.2025
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08:59 06.04.2025 (обновлено: 13:11 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/zhenschina-2009603415.html
В Новосибирской области женщина насмерть сбила двух пешеходов
В Новосибирской области женщина насмерть сбила двух пешеходов - РИА Новости, 06.04.2025
В Новосибирской области женщина насмерть сбила двух пешеходов
Нетрезвая женщина-водитель автомобиля Lada Granta в селе Лекарственное Новосибирской области насмерть сбила двух женщин-пешеходов, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:59:00+03:00
2025-04-06T13:11:00+03:00
происшествия
тогучинский район
новосибирская область
россия
гибдд мвд рф
lada vesta
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НОВОСИБИРСК, 6 апр - РИА Новости. Нетрезвая женщина-водитель автомобиля Lada Granta в селе Лекарственное Новосибирской области насмерть сбила двух женщин-пешеходов, сообщает в воскресенье прокуратура региона. "Установлено, что 5 апреля около 21.30 (17.30 мск) в селе Лекарственное Тогучинского района женщина-водитель 1988 года рождения, находясь в состоянии опьянения, двигаясь на автомобиле Lada Granta, сбила двух женщин-пешеходов 1986 и 2003 годов рождения, которые скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данным областной ГАИ, водитель сбила пешеходов, которые двигались по краю проезжей части в попутном направлении. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По данным прокуратуры, виновница ДТП задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Тогучинского района.
https://ria.ru/20250406/dvizhenie-2009600411.html
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тогучинский район
новосибирская область
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происшествия, тогучинский район, новосибирская область, россия, гибдд мвд рф, lada vesta
Происшествия, Тогучинский район, Новосибирская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta
В Новосибирской области женщина насмерть сбила двух пешеходов

В Новосибирской области пьяная женщина насмерть сбила двух пешеходов

© Фото : Прокуратура Новосибирской области/TelegramМесто ДТП в селе Лекарственное Новосибирской области. 6 апреля 2025
Место ДТП в селе Лекарственное Новосибирской области. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Прокуратура Новосибирской области/Telegram
Место ДТП в селе Лекарственное Новосибирской области. 6 апреля 2025
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НОВОСИБИРСК, 6 апр - РИА Новости. Нетрезвая женщина-водитель автомобиля Lada Granta в селе Лекарственное Новосибирской области насмерть сбила двух женщин-пешеходов, сообщает в воскресенье прокуратура региона.
"Установлено, что 5 апреля около 21.30 (17.30 мск) в селе Лекарственное Тогучинского района женщина-водитель 1988 года рождения, находясь в состоянии опьянения, двигаясь на автомобиле Lada Granta, сбила двух женщин-пешеходов 1986 и 2003 годов рождения, которые скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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По данным областной ГАИ, водитель сбила пешеходов, которые двигались по краю проезжей части в попутном направлении.
Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
По данным прокуратуры, виновница ДТП задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Тогучинского района.
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ПроисшествияТогучинский районНовосибирская областьРоссияГИБДД МВД РФLada Vesta
 
 
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