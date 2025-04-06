https://ria.ru/20250406/zhenschina-2009603415.html

В Новосибирской области женщина насмерть сбила двух пешеходов

В Новосибирской области женщина насмерть сбила двух пешеходов - РИА Новости, 06.04.2025

В Новосибирской области женщина насмерть сбила двух пешеходов

Нетрезвая женщина-водитель автомобиля Lada Granta в селе Лекарственное Новосибирской области насмерть сбила двух женщин-пешеходов, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:59:00+03:00

2025-04-06T08:59:00+03:00

2025-04-06T13:11:00+03:00

происшествия

тогучинский район

новосибирская область

россия

гибдд мвд рф

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НОВОСИБИРСК, 6 апр - РИА Новости. Нетрезвая женщина-водитель автомобиля Lada Granta в селе Лекарственное Новосибирской области насмерть сбила двух женщин-пешеходов, сообщает в воскресенье прокуратура региона. "Установлено, что 5 апреля около 21.30 (17.30 мск) в селе Лекарственное Тогучинского района женщина-водитель 1988 года рождения, находясь в состоянии опьянения, двигаясь на автомобиле Lada Granta, сбила двух женщин-пешеходов 1986 и 2003 годов рождения, которые скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данным областной ГАИ, водитель сбила пешеходов, которые двигались по краю проезжей части в попутном направлении. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По данным прокуратуры, виновница ДТП задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Тогучинского района.

https://ria.ru/20250406/dvizhenie-2009600411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тогучинский район, новосибирская область, россия, гибдд мвд рф, lada vesta