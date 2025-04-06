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Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 06.04.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, противник потерял до 230 военнослужащих,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:16:00+03:00
2025-04-06T13:16:00+03:00
2025-04-06T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Радьковка, Двуречанское, Загоруйковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, четыре пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250405/pravda-2009572888.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действия группировки "Запад"