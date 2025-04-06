https://ria.ru/20250406/zapad-2009633657.html

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 06.04.2025

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, противник потерял до 230 военнослужащих,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:16:00+03:00

2025-04-06T13:16:00+03:00

2025-04-06T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Радьковка, Двуречанское, Загоруйковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, четыре пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250405/pravda-2009572888.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины