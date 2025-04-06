https://ria.ru/20250406/yug-2009634071.html
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2025
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 280... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:19:00+03:00
2025-04-06T13:19:00+03:00
2025-04-06T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Катериновка, Тарасовка, Плещеевка и Клебан Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009594621.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_38cff4cb0c0c2570f05c2107cd513e7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг"