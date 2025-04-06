https://ria.ru/20250406/yug-2009634071.html

Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2025

Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 280... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:19:00+03:00

2025-04-06T13:19:00+03:00

2025-04-06T13:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Катериновка, Тарасовка, Плещеевка и Клебан Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009594621.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины