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Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2025
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13:19 06.04.2025 (обновлено: 13:28 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/yug-2009634071.html
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2025
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 280... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:19:00+03:00
2025-04-06T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Катериновка, Тарасовка, Плещеевка и Клебан Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 280 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах нескольких населённых пунктов ДНР, противник потерял до 280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Катериновка, Тарасовка, Плещеевка и Клебан Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
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