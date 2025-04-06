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В якутском селе проводят проверку после сообщений об удерживании в рабстве
В якутском селе проводят проверку после сообщений об удерживании в рабстве - РИА Новости, 06.04.2025
В якутском селе проводят проверку после сообщений об удерживании в рабстве
Правоохранители проводят проверку по сообщениям о двух мужчинах в якутском селе Кюндядя, которых удерживают в рабстве на одной из ферм, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T05:59:00+03:00
2025-04-06T05:59:00+03:00
2025-04-06T06:27:00+03:00
происшествия
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ЯКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по сообщениям о двух мужчинах в якутском селе Кюндядя, которых удерживают в рабстве на одной из ферм, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пользователи соцсетей распространили информацию, что в селе Кюндядя Нюрбинского района Якутии обнаружили двух незаконно удерживаемых местным жителем мужчин - якобы молодой человек сбежал и рассказал об этом жительнице села. Сбежавший сообщил, что их удерживают в цепях, избивают и заставляют работать на ферме."Правоохранительные органы по данному сообщению о рабах в селе Кюндядя проводят проверку", - сказал источник.
https://ria.ru/20250122/delo-1994989081.html
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происшествия, россия, нюрбинский район
Происшествия, Россия, Нюрбинский район
В якутском селе проводят проверку после сообщений об удерживании в рабстве
СК проводит проверку после сообщений о рабстве в селе Кюндядя в Якутии